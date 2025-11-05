उत्तरी कोरिया और चीन से बढ़ते खतरे के बीच दक्षिण कोरिया का जवाब, खुद बनाएगा अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी

South Korea Nuclear Submarine: पूर्वी एशिया के बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच दक्षिण कोरिया अब समुद्र की गहराइयों में अपनी सुरक्षा ढाल तैयार करने जा रहा है. रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक ने बुधवार को संकेत दिया कि देश अपनी पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का निर्माण अपने ही शिपयार्ड में करेगा. दक्षिण कोरिया का यह फैसला केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उत्तरी कोरिया और चीन से बढ़ते समुद्री खतरों के जवाब में एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है.

उत्तरी कोरिया की मिसाइल ताकत से चुनौती

विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तर कोरिया की तेजी से बढ़ती बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और उसकी समुद्र से लॉन्च होने वाली SLBM मिसाइलों (Submarine-Launched Ballistic Missiles) ने सोल की चिंता बढ़ा दी है. प्योंगयांग ने हाल ही में कई बार परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुब्बियों के परीक्षण किए हैं. ऐसे में दक्षिण कोरिया के पास डीजल आधारित पनडुब्बियों से ज्यादा सक्षम न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट की जरूरत महसूस की जा रही है, जो लंबे समय तक समुद्र में रहकर निगरानी और जवाबी कार्रवाई कर सके.

चीन का बढ़ता प्रभाव भी चिंता का कारण

इसके अलावा, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशियाई समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति ने सोल की रणनीतिक चिंताओं को और गहरा किया है. चीन अब आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों के साथ पूरे इंडो-पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. ऐसे में सोल का यह कदम 'क्षेत्रीय शक्ति संतुलन' बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

‘मेड इन कोरिया’ पनडुब्बी का सपना

रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक ने संसदीय रक्षा समिति में कहा, 'हमारी जहाज निर्माण तकनीक अब विश्वस्तरीय है. अगर हमारे पास तकनीक, विशेषज्ञ और संसाधन हैं, तो निर्माण हमारे ही शिपयार्डों में होना चाहिए.' उन्होंने साफ किया कि अमेरिका की हनह्वा ओशन कंपनी के यूएस शिपयार्ड की तुलना में कोरियाई शिपयार्डों में तकनीकी और संरचनात्मक रूप से बेहतर माहौल है.

अमेरिका से सहयोग, पर नियंत्रण सोल के हाथ

बताते चलें कि राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन की मंजूरी मांगी थी. ट्रंप ने इसे मंजूर कर लिया, हालांकि उन्होंने पहले यह निर्माण कार्य अमेरिकी शिपयार्ड में कराने का सुझाव दिया था. अब रक्षा मंत्री के इस नए बयान से साफ है कि सोल इस परियोजना को राष्ट्रीय गौरव और सामरिक स्वायत्तता के रूप में देख रहा है.

ओपीसीओएन और रक्षा सौदे भी एजेंडे में

मंत्री ने यह भी बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच युद्धकालीन परिचालन नियंत्रण (OPCON) के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इसके अलावा दोनों देशों के बीच 25 अरब डॉलर के रक्षा सौदे को लेकर भी संयुक्त दस्तावेज जारी होने की संभावना है. जिसके बाद दक्षिण कोरिया की सैन्य क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी.

(आईएएनएस)