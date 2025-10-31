Advertisement
Hindi Newsदुनिया

किम जोंग की खतरनाक साजिशें ताड़ लेगी, साउथ कोरिया की तीसरी 'आंख'; अब बार-बार नहीं लगाना पड़ेगा ट्रंप को फोन!

South Korea Vs North Korea: दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की अदावत जगजाहिर है. दशकों की दुश्मनी में हुए भारी नुकसान और तानाशाह किम जोंग उन की अप्रत्याशित साजिशों का समय रहते पता लगाने के लिए साउथ कोरिया ने ये बड़ा फैसला किया है.

|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:38 PM IST
South Korea spy satellite SAR: कतर से लेकर सऊदी अरब कहें या धरती पर मौजूद सातों महाद्वीपों के हिसाब से देखा जाए अमेरिका के सैन्य बेस ग्लोब के कोने-कोने में मौजूद हैं. इसके बदले खुद को दुनिया का 'चौधरी' समझने वाला अमेरिका, उन सभी देशों पर पैसा-कौड़ी यानी डॉलर्स की बारिश करता है. इसके साथ उसका रक्षा मंत्रालय पेंटागन 'वयं रक्षाम:' जैसी रणगर्जना करता है कि हमारा (अमेरिका) का अनुसरण करने वालों की हम रक्षा करेंगे. इसकी ताजा मिसाल देखने को मिली सियोल में जहां अमेरिका की मदद से दक्षिण कोरिया इस वीकेंड अपना पांचवां स्वदेशी सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा. 

तानाशाह पड़ोसी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त

माना जा रहा है कि इस सैटेलाइट के स्पेस में एक्टिव होते ही साउथ कोरिया, पड़ोसी और पारंपरिक प्रतिद्वंदी और 'शत्रु' देश उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong) पर हावी होते हुए न सिर्फ दबाव बढ़ाएगा बल्कि अपना निगरानी तंत्र और मजबूत करेगा. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण रविवार (अमेरिकी समय के मुताबिक) रात करीब 1 बजे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से होगा.

डबल फायदा!

ये सैटेलाइट दक्षिण कोरिया की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह उत्तर कोरिया पर बेहतर निगरानी रख सकेगा और अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों पर अपनी निर्भरता कम करेगा. इसी साल 31 दिसंबर से पहले ये दक्षिण कोरिया का आखिरी मिलिट्री सैटेलाइट होगा जो अमेरिकी मदद से ऊपर जाएगा.

रक्षा मंत्रालय ने बताया, 'सभी पांचों स्पाई सैटेलाइट के इस समूह के मूवमेंट से उत्तर कोरिया की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई या संभावित सैन्य गतिविधि के संकेतों का पता पहले से अधिक तेजी और ज्यादा सटीकता से लगाया जा सकेगा. यही मिलिट्री सैटेलाइट आर्मी की तीन लेयर यानी  त्रि-अक्षीय (तीन-स्तरीय) डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने में मददगार होगा.

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जब सभी पांच उपग्रह कक्षा में स्थापित हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया हर दो घंटे में उत्तर कोरिया पर नजर रख सकेगा. दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2023 में अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था. यह उपग्रह इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, जो साफ और विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है. इसके बाद देश ने तीन और उपग्रह छोड़े, जिनमें एसएआर (सिंथेटिक एपर्चर रडार) सेंसर लगे हैं. ये उपग्रह किसी भी मौसमी परिस्थिति में डाटा जुटाने में सक्षम हैं.

उत्तर कोरिया भी अपने दुश्मन देशों के खिलाफ अंतरिक्ष से निगरानी करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को तेज कर रहा है. उत्तर कोरिया ने नवंबर 2023 में अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह 'मल्लिगयोंग-1' सफलतापूर्वक लॉन्च किया था. इसके बाद उसने 2024 में तीन और जासूसी उपग्रह भेजने का वादा किया था. पिछले साल मई में उत्तर कोरिया का एक रॉकेट, जो उपग्रह लेकर जा रहा था, उड़ान भरने के तुरंत बाद फट गया था. उसके बाद से उसने कोई नया बयाना लेते हुए अपने दम पर एक भी सैटेलाइट नहीं छोड़ा है. (IANS)

TAGS

South Korea

