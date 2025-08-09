...तो खत्म हो जाएगा दो 'दुश्मनों' में तनाव? बॉर्डर पर अचानक होने लगा ये काम, दंग रह गए लोग

North Korea News: दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी से पूरी दुनिया वाकिफ है. उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने फैसलों से हर किसी को हैरान करते रहते हैं. इसी बीच दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया है कि दोनों देश के बीच तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया ने सीमा पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. यह कदम दक्षिण कोरिया द्वारा अपने प्रचार प्रसारण बंद करने और लाउडस्पीकर हटाने के बाद उठाया गया है. हालांकि सीमा पर किन जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

परेशान होते थे सीमा पर रह रहे लोग

कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया की सीमा पर रहने वाले लोगों ने शिकायत की थी दक्षिण कोरिया के प्रसारणों के जवाब में उत्तर कोरिया के द्वारा लगाए गए लाउडस्पीकर जानवरों की चीखें निकालते हैं और तेज घंटियों जैसी खतरनाक आवाजें भी निकालते हैं. हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए अपने प्रसारण को रोक दिया था और तब उत्तर कोरिया ने जून में अपने लाउडस्पीकर बंद कर दिए थे. हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से स्पीकर हटाने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

क्यों शुरू हुआ था प्रसारण

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच चल रही तनातनी के दौरान पिछले साल दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के कूडे से भरे गुब्बारे भेजने के जवाब में लाउडस्पीकर का प्रसारण शुरू किए थे. इसमें के-पॉप गाने और कई तरह के प्रचार संदेश भी थे. ऐसा प्रसारण करने के पीछे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को परेशान करने की मंशा थी. दरअसल, किम जोंग उन दक्षिण कोरियाई संस्कृति के प्रभाव को रोकना चाहते हैं. बता दें कि जुलाई 2024 में सियोल से छह साल के बाद फिर से लाउडस्पीकर अभियान शुरू किया था.

चल रहा है तनाव

एक तरफ उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और दूसरी तरह दक्षिण कोरिया के अमेरिका व जापान के साथ सैन्य सहयोग के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. हालांकि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सत्ता संभालने के बाद कहा कि अमेरिका के साथ सियोल का भरोसा पुरानी सरकार से अलग नहीं है. बता दें कि इस महीने के अंत में दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है क्योंकि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वार्षिक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे. यह कार्यक्रम 18 अगस्त से शुरू होगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे दोनों देशों के बीच क्या होता है.

सवाल- दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में क्यों तनातनी है?

जवाब- जून 1950 में, उत्तर कोरिया ने सोवियत शासन के तहत प्रायद्वीप को एकजुट करने के प्रयास में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था. जिसके बाद से किसी न किसी वजह से दोनों देशों में तनातनी रहती है.