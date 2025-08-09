...तो खत्म हो जाएगा दो 'दुश्मनों' में तनाव? बॉर्डर पर अचानक होने लगा ये काम, दंग रह गए लोग
Advertisement
trendingNow12873814
Hindi Newsदुनिया

...तो खत्म हो जाएगा दो 'दुश्मनों' में तनाव? बॉर्डर पर अचानक होने लगा ये काम, दंग रह गए लोग

South Korea News: दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते जगजाहिर है. हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया है कि दोनों देश के बीच तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया ने सीमा पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 09, 2025, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

...तो खत्म हो जाएगा दो 'दुश्मनों' में तनाव? बॉर्डर पर अचानक होने लगा ये काम, दंग रह गए लोग

North Korea News: दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी से पूरी दुनिया वाकिफ है. उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने फैसलों से हर किसी को हैरान करते रहते हैं. इसी बीच दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया है कि दोनों देश के बीच तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया ने सीमा पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. यह कदम दक्षिण कोरिया द्वारा अपने प्रचार प्रसारण बंद करने और लाउडस्पीकर हटाने के बाद उठाया गया है. हालांकि सीमा पर किन जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

परेशान होते थे सीमा पर रह रहे लोग
कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया की सीमा पर रहने वाले लोगों ने शिकायत की थी दक्षिण कोरिया के प्रसारणों के जवाब में उत्तर कोरिया के द्वारा लगाए गए लाउडस्पीकर जानवरों की चीखें निकालते हैं और तेज घंटियों जैसी खतरनाक आवाजें भी निकालते हैं. हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए अपने प्रसारण को रोक दिया था और तब उत्तर कोरिया ने जून में अपने लाउडस्पीकर बंद कर दिए थे. हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से स्पीकर हटाने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

क्यों शुरू हुआ था प्रसारण
दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच चल रही तनातनी के दौरान पिछले साल दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के कूडे से भरे गुब्बारे भेजने के जवाब में लाउडस्पीकर का प्रसारण शुरू किए थे. इसमें के-पॉप गाने और कई तरह के प्रचार संदेश भी थे. ऐसा प्रसारण करने के पीछे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को परेशान करने की मंशा थी. दरअसल, किम जोंग उन दक्षिण कोरियाई संस्कृति के प्रभाव को रोकना चाहते हैं. बता दें कि जुलाई 2024 में सियोल से छह साल के बाद फिर से लाउडस्पीकर अभियान शुरू किया था.

चल रहा है तनाव
एक तरफ उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और दूसरी तरह दक्षिण कोरिया के अमेरिका व जापान के साथ सैन्य सहयोग के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. हालांकि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सत्ता संभालने के बाद कहा कि अमेरिका के साथ सियोल का भरोसा पुरानी सरकार से अलग नहीं है. बता दें कि इस महीने के अंत में दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है क्योंकि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वार्षिक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे. यह कार्यक्रम 18 अगस्त से शुरू होगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे दोनों देशों के बीच क्या होता है.

सवाल- दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में क्यों तनातनी है?
जवाब- जून 1950 में, उत्तर कोरिया ने सोवियत शासन के तहत प्रायद्वीप को एकजुट करने के प्रयास में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था. जिसके बाद से किसी न किसी वजह से दोनों देशों में तनातनी रहती है.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

South Korea News

Trending news

दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
R.G. Kar Rape-Murder Case
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
;