Advertisement
trendingNow13099990
Hindi Newsदुनियागांव के लड़कों के लिए विदेशी ‘कुंवारी’ लड़कियां को मंगवाकर शादी कराओ, इस गवर्नर ने दिया जैसे ये बयान पूरे देश में मच गया बवाल

'गांव के लड़कों के लिए विदेशी ‘कुंवारी’ लड़कियां को मंगवाकर शादी कराओ', इस गवर्नर ने दिया जैसे ये बयान पूरे देश में मच गया बवाल

दक्षिण कोरिया में जनसंख्या संकट पर चर्चा के दौरान जिंदो काउंटी के गवर्नर किम ही-सू का एक बयान भारी विवाद में घिर गया है. उन्होंने ग्रामीण इलाकों में आबादी बढ़ाने के लिए श्रीलंकाई और वियतनामी कुंवारियों को आयात करने जैसी टिप्पणी कर दी. जिसके बाद इस बयान पर देशभर में गुस्सा फूट पड़ा, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई और अंततः गवर्नर को माफी मांगनी पड़ी है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 06, 2026, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)

दक्षिण कोरिया के साउथ जिओला प्रांत में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब जिंदो काउंटी के गवर्नर किम ही-सू ने जनसंख्या गिरावट जैसे गंभीर मुद्दे पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. यह बयान न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी आलोचना का कारण बन गया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, साउथ जिओला प्रांत में ग्वांगजू शहर के साथ नौ शहरों और काउंटियों को मिलाने के प्रस्ताव पर 4 फरवरी 2026 को एक टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गई थी. बैठक में ग्रामीण इलाकों से घटती आबादी, युवाओं का शहरों की ओर पलायन और इंडस्ट्री पर पड़ते असर पर चर्चा हो रही थी. इसी दौरान गवर्नर किम ही-सू ने कहा कि अगर ग्रामीण इलाकों में लोग ही नहीं रहेंगे तो उद्योग बचाने का कोई मतलब नहीं है. इसके बाद उन्होंने आबादी बढ़ाने के लिए “श्रीलंका और वियतनाम से युवा कुंवारी लड़कियों को लाकर ग्रामीण कुंवारे पुरुषों से शादी कराने” जैसे विकल्प की बात कह दी.

लाइव प्रसारण में गया बयान
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गवर्नर का यह बयान लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दिया गया. मीटिंग यूट्यूब समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी. जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बयान तेजी से ट्रेंड करने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

देशभर में विरोध
लोगों ने इस टिप्पणी को महिलाओं को वस्तु की तरह देखने वाली, नस्लवादी और लैंगिक भेदभाव से भरी सोच बताया. खास तौर पर श्रीलंका और वियतनाम की महिलाओं को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों को अपमानजनक करार दिया गया. महिला अधिकार संगठनों, नागरिक समूहों और आम नागरिकों ने गवर्नर के बयान की कड़ी निंदा की. दक्षिण कोरिया में पहले से ही ग्रामीण इलाकों में विदेशी दुल्हनों से शादियों को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस तरह “इम्पोर्ट” और “कुंवारी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने विवाद को और गहरा कर दिया.

गवर्नर ने मांगी माफी
बढ़ते दबाव के बाद गवर्नर किम ही-सू को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी देश या समुदाय का अपमान करने का नहीं था और उनके शब्द गलत थे. उन्होंने माना कि ग्रामीण इलाकों में युवाओं को आकर्षित करने की चुनौती पर बात करते समय उन्होंने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया.

जनसंख्या संकट की गंभीरता
गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया इस समय दुनिया के सबसे कम जन्म दर वाले देशों में शामिल है. देश की जन्म दर 0.7 के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है. युवा बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे गांव खाली होते जा रहे हैं. हालांकि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए नीतियों पर काम कर रही है, लेकिन इस बार जनसंख्या संकट से ज्यादा चर्चा गवर्नर की भाषा और सोच को लेकर हो गई है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

South Korean

Trending news

अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान