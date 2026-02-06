'गांव के लड़कों के लिए विदेशी ‘कुंवारी’ लड़कियां को मंगवाकर शादी कराओ', इस गवर्नर ने दिया जैसे ये बयान पूरे देश में मच गया बवाल

दक्षिण कोरिया के साउथ जिओला प्रांत में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब जिंदो काउंटी के गवर्नर किम ही-सू ने जनसंख्या गिरावट जैसे गंभीर मुद्दे पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. यह बयान न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी आलोचना का कारण बन गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साउथ जिओला प्रांत में ग्वांगजू शहर के साथ नौ शहरों और काउंटियों को मिलाने के प्रस्ताव पर 4 फरवरी 2026 को एक टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गई थी. बैठक में ग्रामीण इलाकों से घटती आबादी, युवाओं का शहरों की ओर पलायन और इंडस्ट्री पर पड़ते असर पर चर्चा हो रही थी. इसी दौरान गवर्नर किम ही-सू ने कहा कि अगर ग्रामीण इलाकों में लोग ही नहीं रहेंगे तो उद्योग बचाने का कोई मतलब नहीं है. इसके बाद उन्होंने आबादी बढ़ाने के लिए “श्रीलंका और वियतनाम से युवा कुंवारी लड़कियों को लाकर ग्रामीण कुंवारे पुरुषों से शादी कराने” जैसे विकल्प की बात कह दी.

लाइव प्रसारण में गया बयान

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गवर्नर का यह बयान लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दिया गया. मीटिंग यूट्यूब समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी. जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बयान तेजी से ट्रेंड करने लगा.

देशभर में विरोध

लोगों ने इस टिप्पणी को महिलाओं को वस्तु की तरह देखने वाली, नस्लवादी और लैंगिक भेदभाव से भरी सोच बताया. खास तौर पर श्रीलंका और वियतनाम की महिलाओं को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों को अपमानजनक करार दिया गया. महिला अधिकार संगठनों, नागरिक समूहों और आम नागरिकों ने गवर्नर के बयान की कड़ी निंदा की. दक्षिण कोरिया में पहले से ही ग्रामीण इलाकों में विदेशी दुल्हनों से शादियों को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस तरह “इम्पोर्ट” और “कुंवारी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने विवाद को और गहरा कर दिया.

गवर्नर ने मांगी माफी

बढ़ते दबाव के बाद गवर्नर किम ही-सू को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी देश या समुदाय का अपमान करने का नहीं था और उनके शब्द गलत थे. उन्होंने माना कि ग्रामीण इलाकों में युवाओं को आकर्षित करने की चुनौती पर बात करते समय उन्होंने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया.

जनसंख्या संकट की गंभीरता

गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया इस समय दुनिया के सबसे कम जन्म दर वाले देशों में शामिल है. देश की जन्म दर 0.7 के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है. युवा बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे गांव खाली होते जा रहे हैं. हालांकि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए नीतियों पर काम कर रही है, लेकिन इस बार जनसंख्या संकट से ज्यादा चर्चा गवर्नर की भाषा और सोच को लेकर हो गई है.