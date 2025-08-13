सेंध लगाकर दो लड़के चुरा ले गए 25 लाख की 'राक्षसी गुड़िया', Labubu डॉल की बढ़ी ऐसी मांग, पूरी दुनिया हो रही दीवानी

Labubu dolls stolen: दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के चीनो शहर में एक गोदाम से करीब 25 लाख रुपये (30,000 डॉलर) की कीमत की लाबुबू डॉल्स की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ये छोटी-छोटी, दांत दिखाने वाली ‘राक्षसी गुड़िया’ इन दिनों इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि लोग इन्हें चुराने तक पर उतर आए. चीनो पुलिस ने इस चोरी के मामले में दो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जो गोदाम में कर्मचारी थे. पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये चोरी कई दिनों तक चली.

14 बॉक्स लाबुबू डॉल्स चुराए

एसोसिएटेड प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन लड़कों ने गोदाम में सेंध लगाकर 14 बॉक्स लाबुबू डॉल्स चुराए. बाद में अपलैंड शहर के एक घर पर छापा मारकर पुलिस ने सारा चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया. वहां से सबूत भी मिले कि ये लड़के इन गुड़ियों को दोबारा बेचने और देशभर में भेजने की फिराक में थे. एक लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया. दूसरा लड़का मंगलवार को पास के एक शहर से धर लिया गया. दोनों को सैन बर्नार्डिनो काउंटी जुवेनाइल हॉल में चोरी और साजिश रचने के आरोप में रखा गया है. इससे पहले लॉस एंजिल्स काउंटी के ला पुएंते शहर में भी एक दुकान से करीब 7,000 डॉलर की लबुबु डॉल्स चोरी हुई थीं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन दोनों चोरियों में कोई लिंक है. बरामद की गई सारी गुड़ियों को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है. चीनो पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा, “हमारी टीम ने शाजा्रदार काम किया और चोरी का सामान वापस दिलवाया.” ये खबर दुनियाभर में लबुबु डॉल्स की बढ़ती मांग और उनकी दीवानगी को फिर से सुर्खियों में ले आई है.

क्या है लाबुबू डॉल्स?

लाबुबू डॉल्स की दीवानगी इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है. इस खिलौने को हॉन्गकॉन्ग के आर्टिस्ट कासिंग लुंग ने डिज़ाइन किए हैं जिसे 2015 में चीन की कंपनी पॉप मार्ट ने लॉन्च किए थे. सोशल मीडिया और सेलेब्रिटीज की वजह से ये अब पूरी दुनिया में छा गए हैं. कुछ खास लाबुबू डॉल्स तो ऑनलाइन सैकड़ों डॉलर में बिक रही हैं.

अनोखी शक्ल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस

इनकी अनोखी शक्ल और रंग-बिरंगे डिज़ाइन लोगों को इतने पसंद हैं कि कलेक्टर्स इनके पीछे पागल हैं. बड़ी‑बड़ी आंखें, शैतान की तरह नुकीले दांत और शैतानी मुस्कान वाली इस डॉल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग इसे राक्षसी गुड़िया भी कह रहे हैं, इसके पीछे अलग-अलग दावा भी कर रहे हैं. लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हां ये जरूर है कि लाबुबू डॉल इतने ट्रेंड में है कि इसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच चुकी है. लोग इसे चाबी के छल्ले से लेकर बैग तक में कीचेन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.