सेंध लगाकर दो लड़के चुरा ले गए 25 लाख की 'राक्षसी गुड़िया', Labubu डॉल की बढ़ी ऐसी मांग, पूरी दुनिया हो रही दीवानी
Advertisement
trendingNow12878267
Hindi Newsदुनिया

सेंध लगाकर दो लड़के चुरा ले गए 25 लाख की 'राक्षसी गुड़िया', Labubu डॉल की बढ़ी ऐसी मांग, पूरी दुनिया हो रही दीवानी

What is Labubu dolls: चीनो शहर में एक गोदाम से करीब 25 लाख रुपये (30,000 डॉलर) की कीमत की लबुबु डॉल्स की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ये छोटी-छोटी, दांत दिखाने वाली ‘राक्षसी गुड़िया’ इन दिनों इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि लोग इन्हें चुराने तक पर उतर आए.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेंध लगाकर दो लड़के चुरा ले गए 25 लाख की 'राक्षसी गुड़िया', Labubu डॉल की बढ़ी ऐसी मांग, पूरी दुनिया हो रही दीवानी

Labubu dolls stolen: दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के चीनो शहर में एक गोदाम से करीब 25 लाख रुपये (30,000 डॉलर) की कीमत की लाबुबू डॉल्स की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ये छोटी-छोटी, दांत दिखाने वाली ‘राक्षसी गुड़िया’ इन दिनों इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि लोग इन्हें चुराने तक पर उतर आए. चीनो पुलिस ने इस चोरी के मामले में दो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जो गोदाम में कर्मचारी थे. पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये चोरी कई दिनों तक चली.

14 बॉक्स लाबुबू डॉल्स चुराए
एसोसिएटेड प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन लड़कों ने गोदाम में सेंध लगाकर 14 बॉक्स लाबुबू डॉल्स चुराए. बाद में अपलैंड शहर के एक घर पर छापा मारकर पुलिस ने सारा चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया. वहां से सबूत भी मिले कि ये लड़के इन गुड़ियों को दोबारा बेचने और देशभर में भेजने की फिराक में थे. एक लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया. दूसरा लड़का मंगलवार को पास के एक शहर से धर लिया गया. दोनों को सैन बर्नार्डिनो काउंटी जुवेनाइल हॉल में चोरी और साजिश रचने के आरोप में रखा गया है.  इससे पहले लॉस एंजिल्स काउंटी के ला पुएंते शहर में भी एक दुकान से करीब 7,000 डॉलर की लबुबु डॉल्स चोरी हुई थीं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन दोनों चोरियों में कोई लिंक है. बरामद की गई सारी गुड़ियों को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है. चीनो पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा, “हमारी टीम ने शाजा्रदार काम किया और चोरी का सामान वापस दिलवाया.” ये खबर दुनियाभर में लबुबु डॉल्स की बढ़ती मांग और उनकी दीवानगी को फिर से सुर्खियों में ले आई है. 

क्या है लाबुबू डॉल्स?
लाबुबू डॉल्स की दीवानगी इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है. इस खिलौने को हॉन्गकॉन्ग के आर्टिस्ट कासिंग लुंग ने डिज़ाइन किए हैं जिसे 2015 में चीन की कंपनी पॉप मार्ट ने लॉन्च किए थे. सोशल मीडिया और सेलेब्रिटीज की वजह से ये अब पूरी दुनिया में छा गए हैं. कुछ खास लाबुबू डॉल्स तो ऑनलाइन सैकड़ों डॉलर में बिक रही हैं. 

अनोखी शक्ल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस
इनकी अनोखी शक्ल और रंग-बिरंगे डिज़ाइन लोगों को इतने पसंद हैं कि कलेक्टर्स इनके पीछे पागल हैं. बड़ी‑बड़ी आंखें, शैतान की तरह नुकीले दांत और शैतानी मुस्कान वाली इस डॉल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग इसे राक्षसी गुड़िया भी कह रहे हैं, इसके पीछे अलग-अलग दावा भी कर रहे हैं. लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हां ये जरूर है कि लाबुबू डॉल इतने ट्रेंड में है कि इसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच चुकी है. लोग इसे चाबी के छल्ले से लेकर बैग तक में कीचेन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Labubu Dolls

Trending news

15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
;