खौफ में फिलीपींस, समंदर में 7.6 तीव्रता का भूकंप, खतरनाक सुनामी की आशंका, इन 2 देशों में भी खतरा

Earthquake In Philippines: एएशियाई देश फिलीपींस के दक्षिण हिस्से के पास समंदर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, और इसकी वजह से आसपास खतरनाक सुनामी आने की आशंका पैदा हो गई. इसके जद में आसापस के मुल्क इंडोनेशिया (Indonesia) और पलाउ (Palau) भी आ सकते हैं. भूकंप तेज था जिससे कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है.

भूकंप का केंद्र

द फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉडी एंड सीस्मोलॉजी (The Philippine Institute of Volcanology and Seismology) ने कहा कि उसे इस भूकंप से नुकसान और झटके आने की आशंका है. भूकंप का केंद्र दावाओ ओरिएंटल प्रांत (Davao Oriental province) के मनय (Manay) शहर से तकरीबन 62 किलोमीटर (38 मील) दक्षिण-पूर्व में समुद्र में था और 10 किलोमीटर (6 मील) की उथली गहराई पर एक दरार में हलचल के कारण आया था.

कई इमारतों को नुकसान

दक्षिणी फिलीपींस के दावाओ ओरिएंटल प्रांत के गवर्नर का कहना है कि भूकंप आने पर लोग दहशत में आ गए और इमारतें डैमेज हो गईं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गवर्नर एडविन जुबाहिब (Edwin Jubahib) ने लोकल ब्रॉडकास्टर डीजेडएमएम को बताया, "कुछ इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है. भूकंप बहुत तेज़ था." बता दें कि साल 2012 में, इस प्रांत में तूफान बोफा के बाद सैकड़ों लोग मारे गए थे.

दहशत में लोग

वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हैं जिसमें भूकंप के झटके लगने के बाद लोग दशहत में हैं और इमारतों से बाहर निकल रहे हैं. एक दूसरे विडियो में जो मछली पालन केन्द्र जैसा लग रहा है, वहां कांच के कंटेनरों और बाल्टियों में पानी को जोरों हिलते हुए दिखाया गया है.

सुनामी का कितना खतरा?

अमेरिकी आइलैंड होनोलूलू (Honolulu) के 'द पैसिफिक वॉर्निंग सेंटर' (The Pacific Tsunami Warning Center) ने कहा कि भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर (186 मील) के दायरे में खतरनाक लहरें उठने की आशंका है. उसने कहा कि सुनामी का कोई व्यापक खतरा नहीं है. हालांकि फिलीपीन की सीस्मोलॉजी एजेंसी "जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाली लहरों" वाली "विनाशकारी सुनामी" की चेतावनी दे रही है. उम्मीद है कि लहरें नॉर्मल टाइट से एक मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठेंगी, और "बंद खाड़ी और जलडमरूमध्य" में और भी ऊंची उठेंगी. एजेंसी को उम्मीद है कि पहली सुनामी लहरें स्थानीय समयानुसार 11:43 (03:43 GMT) से पहले आएँगी और घंटों तक चल सकती हैं.

(इनपुट-एपी और रॉयटर्स)