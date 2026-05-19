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Hindi Newsदुनियाएलन मस्क का सबसे बड़ा स्टारशिप लॉन्च आज, SpaceX पहली बार करने जा रहा ये कमाल

एलन मस्क का सबसे बड़ा स्टारशिप लॉन्च आज, SpaceX पहली बार करने जा रहा ये कमाल

SpaceX Officials से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी के इस सुपर लॉन्च का मकसद भविष्य में स्पेस सेक्टर में नई क्रांति के दरवाजे खोलना है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 19, 2026, 11:53 PM IST
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एलन मस्क का सबसे बड़ा स्टारशिप लॉन्च आज, SpaceX पहली बार करने जा रहा ये कमाल

SpaceX Super Heavy launch on May 20: टेक टाइकून एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी SpaceX 20 मई को अपने अब तक के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर रॉकेट ‘स्टारशिप सुपर हेवी’ का 12वां फ्लाइट टेस्ट करने जा रही है. इस बार की लॉन्चिंग खास इसलिए है क्योंकि कंपनी पहली बार पूरी तरह से नए डिजाइन वाले स्टारशिप और सुपर हेवी बूस्टर को उड़ाने वाली है. स्टारशिप दो-हिसों वाला रॉकेट सिस्टम है.

इसका निचला हिस्सा ‘सुपर हेवी’ बूस्टर कहलाता है, जो रॉकेट को जमीन से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है. वहीं ऊपरी हिस्सा ‘स्टारशिप’ स्पेसक्राफ्ट है, जो अंतरिक्ष में क्रू और कार्गो लेकर जाता है. दोनों मिलकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लगभग दोगुनी ऊंचाई के हैं.

लॉन्चिंग का टाइम भी जानिए

इस 12वें टेस्ट फ्लाइट के लिए रॉकेट के दोनों हिस्सों को पूरी तरह नए सिरे से डिजाइन किया गया है. इसमें SpaceX के अपग्रेडेड ‘रैप्टर’ इंजन लगाए गए हैं, जो लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलते हैं. टेक्सास स्थित स्टारबेस लॉन्च पैड को भी इस मिशन के लिए दोबारा तैयार किया गया है.

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भारतीय समयानुसार 20 मई सुबह करीब 5 बजे यह लॉन्च किया जाएगा. उड़ान भरने के करीब ढाई मिनट बाद सुपर हेवी बूस्टर स्टारशिप से अलग हो जाएगा और नियंत्रित तरीके से ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ में लैंडिंग की कोशिश करेगा. हालांकि इस बार SpaceX लॉन्च टावर के मैकेनिकल आर्म्स से बूस्टर को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा.

वहीं स्टारशिप अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए 22 स्टारलिंक सिम्युलेटर छोड़ेंगे, जो इंटरनेट सैटेलाइट के डमी मॉडल हैं. इसके अलावा अंतरिक्ष में रैप्टर इंजन को दोबारा स्टार्ट करने का भी परीक्षण किया जाएगा.

नई स्टडी

इस मिशन में SpaceX ने जानबूझकर स्टारशिप की हीट शील्ड से एक टाइल हटाई है, ताकि वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान अत्यधिक गर्मी का आसपास की टाइलों पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन किया जा सके.

मिशन के दौरान आखिरी दो स्टारलिंक सिम्युलेटर अपने कैमरे स्टारशिप की ओर घुमाकर उसकी हीट शील्ड की तस्वीरें और डेटा पृथ्वी पर भेजेंगे. यह तकनीक सफल हुई तो रॉकेट लॉन्च की लागत काफी कम हो सकती है. इस उड़ान पर सिर्फ SpaceX ही नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और पूरी स्पेस इंडस्ट्री की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये खास प्रोजेक्ट भविष्य के मून मिशन और भविष्य के मंगल मिशन के लिए भी उपयोगी साबित होगा.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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