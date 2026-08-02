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अब समुद्र में तैरकर स्पेन पहुंचे, तो खैर नहीं, मोरक्को और स्यूटा के बीच बनेगा 500 मीटर लंबा बॉर्डर; घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

स्पेन की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है. स्पेन से स्यूटा और पड़ोसी मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाएगा. माना जा रहा है कि यह फैसला स्पेन ने शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:56 AM IST
अब समुद्र में तैरकर स्पेन पहुंचे, तो खैर नहीं, मोरक्को और स्यूटा के बीच बनेगा 500 मीटर लंबा बॉर्डर; घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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