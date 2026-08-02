/अब समुद्र में तैरकर स्पेन पहुंचे, तो खैर नहीं, मोरक्को और स्यूटा के बीच बनेगा 500 मीटर लंबा बॉर्डर; घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

Spain New Announcement: उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से अचानक बड़ी संख्या में प्रवासी स्पेन के स्यूटा शहर में दाखिल होने के लिए पहुंचे, जिसके बाद वहां पर अफरातफरी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान स्यूटा की सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और मोरक्को से आ रहे प्रवासियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कम से कम 67 लोगों की जान गई है.
दरअसल, ये पूरी घटना गुरुवार की है, जब समुद्र में तैरकर और नावों से लोगों ने मोरक्को की ओर से स्यूटा की ओर जाना शुरू कर दिया. हालांकि, स्पेन के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि स्यूटा में जबरदस्ती प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग पहले ही मोरक्को लौट चुके हैं. इस घटना के बाद स्पेन ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें 500 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाना शामिल है.
स्पेन की ओर से उत्तरी अफ्रीका के अपने क्षेत्र स्यूटा और पड़ोसी मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाने का ऐलान किया गया है. इस बात की जानकारी स्पेन के गृहमंत्री ने दी है. बता दें कि यह कदम इसी हफ्ते मोरक्कतो की ओर से आ रहे लगभग 50,000 से 60,000 प्रवासियों की ओर से सीमा पार करने के बाद उठाया गया है.
गत शनिवार को स्पेन सरकार ने बताया कि मृतकों की संख्या अब 67 हो गई है. इनमें डूबने से मरने वाले और सुरक्षा दीवार पार करने की कोशिश में मची भगदड़ से होने वाली मौत शामिल है.
पत्रकारों से बात करते हुए स्पेन के आंतरिक मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि दोनों ओर से कड़ी सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी सीमा में घुसपैठ कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है. इस दौरान वह वर्तमान की रबात सरकार को बचाते नजर आए.
उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना का पूरी तरीके से जांच की जानी होगी. इसके अलावा अपने पड़ोसियों के सहयोग से स्पेन इस अफरातफरी को महज कुछ घंटे में नियंत्रित करने में सक्षम रहा. आगे कहा कि मोरक्को स्यूटा या स्पेन के बाकी हिस्सों के लिए कोई खतरा नहीं है.