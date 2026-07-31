/VIDEO: स्पेन की सीमा पर हालात बेकाबू, मोरक्को से घुसे हजारों मुस्लिम, भगदड़ में 9 की मौत

Spain Border Crisis: स्पेन के बॉर्डर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. पड़ोसी देश मोरक्को से हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी जमीन और समुद्र के रास्ते जबरन सीमा पार कर स्पेन के सेउटा में घुस आए हैं. हालात बेकाबू होते देख स्पेन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए सेउटा में सेना और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है.
अवैध प्रवासियों के स्पेन की सीमा में जबरन घुसने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों प्रवासियों ने बॉर्डर पर लगे लोहे के गेट तोड़े और शहर की ओर दौड़ लगा दी. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग मोरक्को की सीमा से तैरकर या रबर की इनर ट्यूबों के सहारे समुद्र के रास्ते स्पेनिश इलाके में दाखिल हुए.
स्पेनिश सरकारी टीवी के मुताबिक, केवल एक दिन (गुरुवार) में करीब 2,000 से 3,000 लोग सेउटा की सीमा में घुस चुके हैं. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बीते 10 दिनों में लगभग 1,500 से 2,000 अन्य लोग भी अवैध रूप से दाखिल हो चुके हैं.
मोरक्को एक प्रमुख मुस्लिम बहुल देश है, जहां लगभग 99% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है. वहां के लोगों द्वारा अपना देश छोड़कर स्पेन के 'सेउता' जैसे यूरोपीय इलाकों में जाने की सबसे बड़ी वजह बेहतर भविष्य की तलाश है. मोरक्को में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण लोग काम-धंधे के बेहतर मौके, अच्छा जीवन स्तर और सुरक्षित भविष्य पाना चाहते हैं.
सेउटा के राष्ट्रपति जीसस विवास ने क्षेत्र में गंभीर 'मानवीय और सामाजिक आपातकाल' की घोषणा की है. उन्होंने मैड्रिड स्थित स्पेन की केंद्रीय सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और सेना भेजने की मांग की थी. हालात की गंभीरता को देखते हुए स्पेन सरकार ने 60 सैनिकों की विशेष टुकड़ी सेउटा भेजी है. इसके अलावा 200 अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों को सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता जकारिया जारोकी ने बताया कि सीमा पर हालात फिलहाल बेकाबू हैं. प्रवासियों का बड़ा समूह सेउटा से सटे मोरक्को के 'फनिदेक' शहर में भी जमा हो रहा है, जिससे मई 2021 जैसे बड़े संकट की आशंका बन गई है, जब 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ घुस आए थे.
मोरक्को की तरफ से सीमा पार करने की होड़ में फंसे लोगों को रोकने के लिए वहां के सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का यूज किया था. इधर सेउटा प्रशासन ने पुष्टि की है कि गुरुवार को तट के पास 9 प्रवासियों के शव बरामद किए गए हैं. हाल के महीनों में इस खतरनाक सीमा को पार करने की कोशिश में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है.
31 जुलाई यानी आज संकट का जायजा लेने के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज अपने गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का के साथ सेउटा पहुंच रहे हैं. वे वहां सुरक्षा बलों और स्थानीय अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक करेंगे.