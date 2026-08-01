/जंग और गरीबी पूरी दुनिया को दे रही दर्द, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा माइग्रेशन संकट?

साल 2015 में पूरी दुनिया उस समय भावुक हो गई थी, जब तीन साल के सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी का शव तुर्की के समुद्र तट पर मिला था. लाल टीशर्ट और हाफ नीली पैंट पहने समंदर के किनारे औंधे मुंह पड़े एलन की तस्वीर ने सभी को झकझोर दिया था. बेहतर जिंदगी की तलाश में एलन का परिवार भी सीरिया से तुर्किए की ओर जा रहा था. सीरिया के कोबानी शहर का रहने वाला एलन का परिवार लंबे समय से गृह युद्ध को झेलने के बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में तुर्किए जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एलन की उस तस्वीर ने दुनिया को यह दिखाया कि युद्ध और हिंसा लोगों को किस हद तक बेघर कर सकते हैं. सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से लाखों लोग यूरोप की ओर निकल पड़े. इनमें से कई रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे.