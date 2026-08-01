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जंग और गरीबी पूरी दुनिया को दे रही दर्द, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा माइग्रेशन संकट?

स्पेन कुछ दिन पहले तक फुटबॉल की वजह से सुर्खियों में था, लेकिन बीते 3-4 दिनों से इस यूरोपीय देश पर दूसरे कारण से दुनिया की नजर जा रही है. यहां मोरक्को से हजारों लोग पलायन कर पहुंचना चाह रहे हैं. अब तक इस अवैध घुसपैठ की कोशिश करने में 67 लोग जान गंवा चुके हैं. दुनिया में इस तरह के मानवीय संकट की लिस्ट बड़ी लंबी है. जंग और गरीबी इसकी बड़ी वजह रही है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 01, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:53 PM IST
जंग और गरीबी पूरी दुनिया को दे रही दर्द, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा माइग्रेशन संकट?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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