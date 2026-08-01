/जंग और गरीबी पूरी दुनिया को दे रही दर्द, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा माइग्रेशन संकट?

दुनिया में इस समय जो हलचल मची है, वो बीते कई दशकों में देखने को नहीं मिला. धरती का हर कोना जैसे किसी न किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है. अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन की जंग ने तबाही तो मचाई ही, अब बीते कुछ दिनों से यूरोप में अच्छी जीवन शैली के लिए स्पेन में घुसपैठ का संकट आ गया है. घुसपैठ के प्रयास में अब तक 67 जानें जा चुकी हैं. दावा किया जा रहा कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर 60 हजार से ज्यादा प्रवासी स्पेन के स्यूटा इलाके में पहुंच गए हैं. इस घटना के बाद से सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों की व्यवस्था, रोजगार और कानून-व्यवस्था को लेकर दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है.
यह समस्या नई नहीं है. पिछले दो दशकों में दुनिया कई बड़े प्रवासी संकट देख चुकी है. युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और जलवायु परिवर्तन की वजह से करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा.
स्पेन में फिलहाल घुसपैठ का प्रयास करने में अबतक 67 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. स्पेन की सरकार ने अब बड़ा ऐलान किया है कि वो मोरक्को की ओर समंदर की सीमा पर 500 मीटर लंबी नई दीवार बनाएगा, जो घुसपैठ करने वालों को रोकने में मददगार होगी. शनिवार की सुबह की कई लोग तैरकर स्यूटा के तट तक पहुंचे, लेकिन उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने लौटा दिया.
स्पेन और अफ्रीका के बीच जिब्राल्टर स्ट्रेट स्थित है. मोरक्को, अल्जीरिया, माली, सेनेगल और मॉरिटानिया जैसे देशों से हजारों लोग छोटी नावों से स्पेन पहुंचने की कोशिश करते हैं. साल 2006 में कैनरी द्वीप पर बड़ी संख्या में अफ्रीकी प्रवासी पहुंचे थे. इस घटना को 'कायुकोस संकट' कहा गया. इसके बाद स्पेन ने सीमा सुरक्षा मजबूत की, लेकिन प्रवास पूरी तरह नहीं रुका.
Spain estimates 49,000 migrants crossed into Ceuta over past 24 hours, overwhelming police and leaving at least nine dead. pic.twitter.com/3szSWxqWsf
— CBS News (@CBSNews) July 31, 2026
साल 2015 में पूरी दुनिया उस समय भावुक हो गई थी, जब तीन साल के सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी का शव तुर्की के समुद्र तट पर मिला था. लाल टीशर्ट और हाफ नीली पैंट पहने समंदर के किनारे औंधे मुंह पड़े एलन की तस्वीर ने सभी को झकझोर दिया था. बेहतर जिंदगी की तलाश में एलन का परिवार भी सीरिया से तुर्किए की ओर जा रहा था. सीरिया के कोबानी शहर का रहने वाला एलन का परिवार लंबे समय से गृह युद्ध को झेलने के बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में तुर्किए जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एलन की उस तस्वीर ने दुनिया को यह दिखाया कि युद्ध और हिंसा लोगों को किस हद तक बेघर कर सकते हैं. सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से लाखों लोग यूरोप की ओर निकल पड़े. इनमें से कई रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे.
अब जरा जान लीजिए 21वीं सदी के बड़े प्रवासी संकट
सीरिया (2011)
गृहयुद्ध की वजह से 60 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए.
रोहिंग्या संकट (2017)
म्यांमार में हिंसा के बाद सात लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच गए. कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बन गया.
वेनेजुएला
आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में बस गए.
अफगानिस्तान (2021)
तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट से किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते थे. लाखों अफगान पाकिस्तान और ईरान पहुंचे.
यूक्रेन (2022)
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद लाखों यूक्रेनी नागरिक पोलैंड, रोमानिया और जर्मनी जैसे देशों में शरण लेने पहुंचे.