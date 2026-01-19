स्पेन में रफ्तार बनी मौत: आमने-सामने भिड़ीं दो हाई-स्पीड ट्रेनें, 10 लोगों की जान गई, कई जख्मी

High Speed Train Collision: स्पेन के कॉर्डोबा में रविवार शाम एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. तेज रफ्तार से चल रही दो ट्रेनों की टक्कर हो गई. इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई यात्री घायल हो गए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. कई रेल सेवाएं रोक दी गईं है.
High Speed Train Collision: स्पेन के कॉर्डोबा प्रांत में आदामुज इलाके के पास रविवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हो गया. प्राइवेट रेल कंपनी इरीयो (Iryo) की हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और पास की दूसरी पटरी पर चली गई. जहां उसकी टक्कर सरकारी रेल कंपनी रेनफे (Renfe) की एवीई ट्रेन से हो गई. इरीयो की यह ट्रेन करीब 300 यात्रियों को लेकर मलागा से मैड्रिड के पुर्ता दे अटोचा स्टेशन जा रही थी. वहीं दूसरी ट्रेन मैड्रिड से हुएल्वा की ओर जा रही थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बे बुरी तरह टूट गए और कुछ पलट भी गए.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की सुरक्षा एजेंसी गार्डिया सिविल ने बताया है कि इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. कई यात्री डिब्बों में फंस गए थे. उन्हें निकालने में राहत टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर के समय ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. कुछ यात्रियों ने कहा कि डिब्बों के अंदर धुआं सा भर गया था. वहीं अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की जिसकी वहज से वे लोग और घायल हो गए.
अंडालूसिया समुदाय के राष्ट्रपति जुआनमा मोरेनो ने सोशल मीडिया पर बताया कि राहत सेवाएं सबसे पहले घायलों को संभालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई हैं. स्पेन की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी एडीआईएफ (ADIF) ने बताया है कि मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच सभी ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ रेनफे और इरीयो की टीमें भी शामिल हैं.
रेड क्रॉस ने कॉर्डोबा से एक मेडिकल एंबुलेंस और जैन से 3 अतिरिक्त एंबुलेंस भेजी हैं. प्रभावित यात्रियों को जरूरी सामान दिया जा रहा है. मानसिक मदद के लिए विशेष टीमें भी तैयार रखी गई हैं. स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने बताया कि वह एडीआईएफ के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पक्की जानकारी मिलने पर अपडेट शेयर करेंगे.
BREAKING:
Iryo high-speed passenger train derails in Adamuz in Córdoba, Andalusia, Spain.
10 dead, hundreds injured pic.twitter.com/tnUAQERrV0
— The Professor (@TheNewsProfesor) January 18, 2026
मैड्रिड की क्षेत्रीय राष्ट्रपति इसाबेल डियाज आयुसो ने कहा है कि मैड्रिड के अस्पताल घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं. साथ ही अटोचा स्टेशन पर पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए सहायता टीमें तैनात की जाएंगी. फिलहाल प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि ट्रेन कैसे पटरी से उतरी और टक्कर कैसे हुई.
