इस देश में लोगों को नहीं मिल रहे घर, कीमतें और किराया भी सातवें आसमान पर, सड़कों पर उतरी जनता

भारत में किराए के घर की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान किया है. इस बीच दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर बढ़ती कीमतों से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं. लोगों ने मांग करते हुए कहा कि लगातार बढ़ते किराए को लेकर नियम बनाए जाने चाहिए.
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Spain Housing Crisis: न केवल भारत, बल्कि दुनिया के कई देशों में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं. अलग-अलग शहरों में लोग किराए के घर में रहते हैं या फिर नए घर खरीदते हैं. इस बीच दुनिया का एक ऐसा देश है, जो इस समय बड़े हाउसिंग संकट का सामना कर रहा है. यहां पर बढ़ते घरों के किराए और महंगी होती प्रॉपर्टीज के कारण लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं.
हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देश स्पेन की. जहां की राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं और वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सस्ते घरों और किराए पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं. बताया जाता है कि स्पेन के करीब सभी शहरों में आम लोगों के लिए घर लेना काफी मुश्किल हो गया है. युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है.
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वह जो कमा रहे हैं, उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा किराए में ही जा रहा है. लोगों ने कहा कि कई बार को छोटे घरों में रहना पड़ रहा है. इस बीच लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किराए की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे किराए पर रहने वाले लोगों को सस्ते घर मिल सकें.
स्पेन में पर्यटन और विदेशी निवेश काफी बढ़ा है, जिसके कारण घरों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. कई मकान मालिक अपने घर लंबे समय के लिए किराये पर देने की बजाए कम समय के लिए दे रहे हैं, जिससे वह अधिक पैसा कमा पा रहे हैं. यही कारण है कि स्थानीय लोगों के लिए किराए के मकान मिलना मुश्किल हो गया है.
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लोगों के प्रदर्शन के बाद सरकार एक्टिव हुई है और वह कुछ कदम उठाने की बात कह रही है. हालांकि, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अभी भी हालात में कई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि स्पेन में बढ़ता यह हाउसिंग संकट अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. जानकार मान रहे हैं कि आने वाले समय में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.
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