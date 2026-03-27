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Hindi Newsदुनियामैं बस शांति से जाना चाहती हूं...इच्छा मृत्यु से पहले लड़की ने दिया इमोशनल मैसेज, फैसले से टूटे परिजन

मैं बस शांति से जाना चाहती हूं...इच्छा मृत्यु से पहले लड़की ने दिया इमोशनल मैसेज, फैसले से टूटे परिजन

Spain News: स्पेन में एक लड़की ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. उसके साथ गैंग रेप हुआ था जिसके बाद वो लगातार शारीरिक दर्द और इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रही थी. उसके इस फैसले पर परिजनों ने नाराजगी भी जताई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 27, 2026, 08:51 AM IST
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Noelia Castillo
Noelia Castillo

Spain News: बीते दिन गाजियाबाद में कोमा पीड़ित हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी. इसी से मिलता-जुलता मामला स्पेन से भी सामने आया है, यहां पर एक 25 साल की लड़की के साथ हिंसक गैंग रेप हुआ जिसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गई. वो सालों से शारीरिक दर्द, इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रही है जिसके बाद उसने इच्छा मृत्यु की मांग की और उसे मंजूरी मिल गई. इससे पहले उसने कहा कि वो बस शांति से जाना चाहती है.

सालों तक सहा दर्द

बार्सिलोना की रहने वाली नोएलिया कैस्टिलो रामोस ने सालों तक लगातार शारीरिक दर्द, इमोशनल ट्रॉमा और गिरती मेंटल हेल्थ को झेलने के बाद यह फैसला किया. इसका प्रोसेस 27 मार्च से शुरू होगा. अपने आखिरी इंटरव्यू में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर पक्का यकीन है और कहा कि 'मैं शुरू से ही इस बारे में बहुत क्लियर थी'.

परिजनों ने किया विरोध

अपने आखिरी पब्लिक मैसेज में नोएलिया ने खुले तौर पर माना कि उनके फैसले से उनके परिवार पर इमोशनल असर पड़ा है. उनके विरोध के बावजूद, वह पक्की रहीं और लंबे समय तक तकलीफ सहने के बाद शांति के अपने अधिकार पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में कोई भी यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) के पक्ष में नहीं है. साथ ही साथ कहा कि मैं अपने परिवार का सहारा हूं और मैं जा रही हूं तुम यहां दर्द सहोगे, हालांकि इतने सालों में मैंने भी दर्द सहा है. मैं बस अब शांति से जाना चाहती हूं और तकलीफ सहना बंद करना चाहती हूं.

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परिवार ने की रोकने की कोशिश

उसके फैसले ने उसके परिवार में झगड़ा पैदा कर दिया है. उसके पिता, गेरोनिमो ने यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) को रोकने के लिए बार-बार कानूनी कोशिशें कीं. अगस्त 2024 में, उन्होंने एक कंजर्वेटिव कैथोलिक लीगल ग्रुप के सपोर्ट से स्पेन के अधिकारियों से अपील करके इस प्रोसेस में कामयाबी से देरी की. हालांकि, वे कोशिशें आखिरकार फेल हो गईं. फरवरी 2026 में, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उनकी अपील के खिलाफ फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा  कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. जिससे 2021 में पेश किए गए देश के यूथेनेशिया कानून के तहत प्रोसेस को आगे बढ़ाने की इजाजत मिल गई.

मां ने कही ये बात

Wion की रिपोर्ट के मुताबिक नोएलिया की मां, योलान्डा रामोस, इस स्थिति से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी मान्यताओं के बावजूद अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया है. योलान्डा ने कहा कि अगर वह जीना नहीं चाहती, तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैं इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं आखिरी पल तक हमेशा उसके साथ रहूंगी, जब तक वह मुझे इजाजत देती है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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