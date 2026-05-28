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Hindi Newsदुनियास्पेन के प्रधानमंत्री को बड़ा झटका! पार्टी मुख्यालय में पुलिस की रेड से सियासी गलियारों में तूफान

स्पेन के प्रधानमंत्री को बड़ा झटका! पार्टी मुख्यालय में पुलिस की रेड से सियासी गलियारों में तूफान

सांचेज का परिवार भी कानूनी विवादों में घिरा हुआ है. उनकी पत्नी बेगोना गोमेज पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विश्वविद्यालय में एक पद हासिल किया. वहीं उनके भाई डेविड सांचेज और कुछ स्थानीय अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने उनके लिए गलत तरीके से सरकारी पद तैयार कराया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 28, 2026, 08:09 AM IST
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स्पेन में पीएम की पार्टी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी (AI- Image)
स्पेन में पीएम की पार्टी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी (AI- Image)

स्पेन की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब बुधवार को पुलिस ने राजधानी मैड्रिड स्थित सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय में छापेमारी कर दी. यह कार्रवाई उन आरोपों की जांच के तहत की गई, जिनमें पार्टी से जुड़े कुछ पूर्व नेताओं और अन्य लोगों पर पुलिस तथा न्यायिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करने का शक है. यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है. बीते कुछ समय से उनकी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग जैसे आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है. इन विवादों की आंच सांचेज के करीबी सहयोगियों के साथ-साथ उनके परिवार तक भी पहुंच चुकी है.

रोम में मीडिया से बातचीत करते हुए सांचेज़ ने कहा कि उनकी पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है और अदालतों के साथ पूरा सहयोग करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी तरह की गलत गतिविधि सामने आती है तो पार्टी उसी सख्ती से कार्रवाई करेगी, जैसी पहले करती आई है. हालांकि, अब तक किसी भी जांच में सांचेज़ का नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है.

डाटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए जाएंः कोर्ट 

इस मामले में कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जज सैंटियागो पेदराज ने सिविल गार्ड को दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए हैं. जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा नेटवर्क बनाया था, जिसका मकसद उन न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना था जो सत्ताधारी दल से जुड़े मामलों से संबंधित थीं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल विशेष जांच से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित थी और इसे पार्टी कार्यालय पर व्यापक छापेमारी नहीं माना जाना चाहिए.

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ऑडियो क्लिप वायरल होने से खुला मामला

यह मामला तब सामने आया था जब 2025 में स्पेनिश मीडिया में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आई थीं. इनमें सोशलिस्ट पार्टी की तत्कालीन सदस्य लेइरे डिएज कथित तौर पर भ्रष्टाचार रोधी इकाई के एक अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश करती सुनाई दी थीं. बाद में रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने सरकारी अभियोजकों के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास किया था. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन गतिविधियों के बदले उन्हें किसी तरह का भुगतान किया गया था. सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि डिएज ने यह सब अपने स्तर पर किया और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं था. पार्टी छोड़ चुकी डिएज ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

रिश्वतखोरी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप

जज ने बताया कि इस जांच के दायरे में अब सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व प्रभावशाली नेता सैंटोस सेरदान भी आ गए हैं, जिन पर पहले से ही अलग भ्रष्टाचार मामले में जांच चल रही है. इसके अलावा आंदालूसिया की क्षेत्रीय सरकार के एक पूर्व सदस्य, एक पुलिस अधिकारी, कारोबारी और दो वकीलों की भूमिका भी जांच के घेरे में है. इन लोगों पर रिश्वतखोरी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, गवाहों को प्रभावित करने और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोपों की जांच हो रही है. सोशलिस्ट पार्टी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रहीं. हाल ही में एक अन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री होसे लुईस रोड्रिगेज जपातेरो के खिलाफ भी सरकारी एयरलाइन बेलआउट मामले में जांच शुरू की है. 

कोविड महामारी के दौरान किया भ्रष्टाचार

जपातेरो, जो 2004 से 2011 तक स्पेन के प्रधानमंत्री रहे थे और सांचेज के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. इसके अलावा सांचेज सरकार में मंत्री रह चुके जोसे लुईस आबालोस और सैंटोस सेरदान पर कोविड महामारी के दौरान कथित कमीशनखोरी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप लगे हैं. दोनों नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया है. आबालोस के खिलाफ एक मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है. एक समय पार्टी में बेहद ताकतवर माने जाने वाले आबालोस और सेरदान को घोटालों के सामने आने के बाद पार्टी से बाहर होना पड़ा था. दोनों को कभी सांचेज का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था. 

पूरा परिवार कानूनी विवादों में घिरा

सांचेज का परिवार भी कानूनी विवादों में घिरा हुआ है. उनकी पत्नी बेगोना गोमेज पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विश्वविद्यालय में एक पद हासिल किया. वहीं उनके भाई डेविड सांचेज और कुछ स्थानीय अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने उनके लिए गलत तरीके से सरकारी पद तैयार कराया. दोनों ने आरोपों को खारिज किया है. डेविड सांचेज के मामले की सुनवाई गुरुवार से शुरू होनी है. पीएम सांचेज इन मामलों को अपने खिलाफ छवि खराब करने की साजिश बताते रहे हैं. हालांकि, अपने पूर्व सहयोगियों पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने देश से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी. 

विपक्षी नेता अल्बर्टो नुनेज फेइहो ने की चुनाव की मांग

सांचेज की अल्पमत सरकार फिलहाल अपने सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है और अब तक किसी सहयोगी दल ने समर्थन वापस लेने का संकेत नहीं दिया है. इस बीच मुख्य विपक्षी नेता अल्बर्टो नुनेज फेइहो ने तुरंत आम चुनाव कराने की मांग की है. उनका कहना है कि देश की जनता को अब अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिए. हालांकि सांचेज ने समय से पहले चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर जरूर हैं, लेकिन इससे उनकी सरकार के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के कामों पर कोई दाग नहीं लगता.

यह भी पढ़ेंः नाम बदला, हथियार छिपाए...अब सलाखों के पीछे पहुंची जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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