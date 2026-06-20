स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ये उनके और उनके परिवार के खिलाफ किए जा रहे राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्होंने सत्ता से बेदखल के लिए यह रास्ता अपना रहा है. बता दें कि सांचेज यूरोप के कुछ बचे हुए नेताओं में से एक हैं. मामले को लेकर उनके कई करीबी भी जांच के घेरे में हैं, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री भी शामिल हैं.