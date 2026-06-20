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भ्रष्टाचार में फंसी स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी, महीने में 2 बार कोर्ट में देनी होगी हाजिरी; देश छोड़ने पर भी पाबंदी

Spanish PM Wife Corruption: स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रों सांचेज की पत्नी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं. उन्हें महीने में 2 बार कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही वह देश से बाहर भी नहीं जा सकती हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:13 PM IST
भ्रष्टाचार में फंसी स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी, महीने में 2 बार कोर्ट में देनी होगी हाजिरी; देश छोड़ने पर भी पाबंदी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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