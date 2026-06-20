Spanish PM Wife Corruption Trial: स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रों सांचेज की पत्नी और फर्स्ट लेडी बेगोना गोमेज कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही उन्हें स्पेन छोड़ने से भी रोक दिया गया है.
शनिवार ( 20 जून 2026) को कोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जज कार्लोस पेनाडो ने गोमेज को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और फैसला आने तक महीने में 2 बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों को उनके देशभर में यात्रा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है.
अदालत ने अपने आदेश कहा कि सभी बॉर्डर पोस्ट और सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट्स को आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गोमेज देश छोड़ने पर लगे प्रतिबंध का पलन करें. वहीं गोमेज के खिलाफ मुकदमे की तारीख अभी तय नहीं की गई है. बता दें कि यह मामला सांचेज के करीबी लोगों से जुड़े भ्रष्टााचार की जांच और मुकदमों में से एक है, जिसने विपक्ष को उनके इस्तीफे और जल्द चुनाव कराने की मांग को हवा दी है.
जज पिनाडो ने अप्रैल 2026 में औपचारिक रूप से गोमेज पर गबन, प्रभाव का गलता इस्तेमाल, व्यापारिक सौदों में भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया. इसके अलावा गोमेज पर व्यक्ति फायदे के लिए सार्वजनिक संसाधनों और व्यक्तिगत संपर्कों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं आरोप है कि गोमेज ने प्रधानमंत्री की पत्नी होने का फायदे उठाते हुए कुछ कंपनियों को काम के ठेके दिलवाए. गोमेज ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है.
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ये उनके और उनके परिवार के खिलाफ किए जा रहे राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्होंने सत्ता से बेदखल के लिए यह रास्ता अपना रहा है. बता दें कि सांचेज यूरोप के कुछ बचे हुए नेताओं में से एक हैं. मामले को लेकर उनके कई करीबी भी जांच के घेरे में हैं, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री भी शामिल हैं.