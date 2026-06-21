Begona Gomez Corruption Case: यूरोपीय देश स्पेन से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने वहां की सत्ता को हिलाकर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज (Pedro Sánchez) की पत्नी बेगोना गोमेज (Begoña Gómez) पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा. एक जज जुआन कार्लोस पेनाडो ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए बेगोना गोमेज को अपना पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है.
जज ने इस आशंका के तहत यह कड़ा फैसला सुनाया कि गोमेज देश छोड़कर भाग सकती हैं. अदालत ने पासपोर्ट जब्त करने के साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि उन्हें हर दो हफ्ते (15 दिन) में कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा. हालांकि, इस हाई-प्रोफाइल मुकदमे की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने स्पेन की राजनीति में एक भयंकर भूचाल ला दिया है.
प्रधानमंत्री की पत्नी बेगोना गोमेज पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और पद के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं. आरोप है कि गोमेज ने स्पेन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के एक समूह को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की पत्नी होने के अपने रसूख और पद का इस्तेमाल किया. जज ने उन पर एक कंसल्टेंट को हायर करने में सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर रहते हुए एक खास सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल करने का भी गंभीर आरोप है. कोर्ट केवल पीएम की पत्नी पर ही नहीं, बल्कि उस बिजनेसमैन और कंसल्टेंट पर भी मुकदमा चलाने जा रहा है, जिन्होंने इन सरकारी सौदों से अनुचित लाभ कमाया.
इस अदालती फैसले के आते ही स्पेन में लेफ्ट-विंग सरकार और राइट-विंग विपक्ष के बीच आर-पार की जंग शुरू हो गई है. मुख्य विपक्षी दल 'पीपुल्स पार्टी' के सेक्रेटरी-जनरल मिगुएल टेलाडो ने सरकार को घेरते हुए तुरंत नए चुनाव कराने और पीएम के इस्तीफे की मांग की है. टेलाडो ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब हम देख रहे हैं कि सरकार कैसे खुद को बचाने के लिए जजों, वकीलों और मीडिया पर हमले कर रही है. किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती.
दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज अपनी पत्नी के बचाव में उतर आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुखर आलोचना के लिए जाने जाने वाले सांचेज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने इसे अपनी सरकार को गिराने के लिए दक्षिणपंथी (कंजर्वेटिव) विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा एक 'घटिया और बदनाम करने वाला राजनीतिक कैंपेन' बताया है. सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने बेगोना गोमेज को पूरी तरह बेगुनाह बताते हुए इस फैसले को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा स्कैंडल करार दिया है. बता दें कि सांचेज अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले ही कई कानूनी मोर्चों पर घिरे हुए हैं.