/स्पेन का बड़ा एक्शन, भारत में अपने राजदूत को हटाया; कैसे की जाती है राजनयिकों की नियुक्ति?

Spain ambassador to India: कथित वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए स्पेन ने एक बड़ा फैसला लिया है. स्पेन सरकार भारत में स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल को वापस बुला लिया है. माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते में उनकी जगह एक नए राजदूत की नियुक्ति होगी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मार्च पहले ही देश छोड़कर चले गए हैं. जल्द ही स्पेन के विदेश मंत्रालय की ओर से एक वरिष्ठ राजनयिक उनकी जगह लेंगे.
दरअसल, भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय को मई के अंत में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी की ओर से कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर एक रिपोर्ट मिली थी. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को अधार बनाते हुए स्पेनिश राजदूत को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई. बता दें कि जुलाई 2024 में वह स्पेन ने मार्च को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा था.
स्पेनिश मीडिया आउटलेट, द ऑब्जेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल फरवरी में राजस्थान में एक भारतीय नृत्य मंडली, स्पेनिश और चीनी गायकों को शामिल करते हुए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए. यह कथित तौर पर मार्च की पहल पर भारत-स्पेनिश राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए थे. हैरान करने वाली बात है इसके लिए मैड्रिड की मंजूरी नहीं ली गई थी.
रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी गायिका को साल 2025 में स्पेनिष राजदूत द्वारा आयोजित संगीत संगीत कार्यक्रमों के लिए स्पेनिश दूतावास से 18,000 यूरो मिले थे. वहीं, स्पेनिस राजदूत ने साल 2026 लिए स्पेनिश राजदूत ने 14,000 यूरो के और प्रदर्शनों की योजना बनाई थी. हैरान करने वाली बात है कि इस बात की जानकारी स्पेनिश विदेश मंत्रालय को ही नहीं दी गई.
रिपोर्ट्स के अनुसार, राजदूत ने तीन कलाकारों को भुगतान करने के लिए स्पेनिश कंपनियों और राजस्थान सरकार से 40,500 यूरो मांगे थे. आरोप यह भी लगाया गया कि प्रस्तावित प्रायोजन राशि दूतावास के खातों के बजाय सीधे आयोजन समूह को दी जानी थी. स्पेनिश दूतावास के सांस्कृतिक अटैची ने बताया कि स्पेनिश राजदूत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे गतिविधियों को आंतरिक लेखा प्रणाली में दर्ज न किया करें.
बता दें कि किसी भी देश की ओर से अपने राजदूत को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कूटनीतिक और प्रशासनिक होती है. कई बार देशों के बीच रिश्तों के बदलते कूटनीतिक महत्व के कारण कुछ देश अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं. नियमों के तहत जब भी कोई गृह देश अपने राजदूत को वापस बुलाता है, तो विदेश मंत्रालय को सीधे आदेश जारी करता है.
वहीं, इसके ठीक उलट जब भी कोई मेजबान देश किसी राजदूत को अस्वीकार करता है, तो वह उसके पर्सोना नॉन ग्रेटा करार कर सकता है. इस स्थिति में राजदूत को वापस लौटना पड़ता है. आम तौर पर बिना किसी खास कारण के गृह देश अपने राजदूत को जल्दी वापस नहीं बुलाते हैं.