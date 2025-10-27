Advertisement
trendingNow12976621
Hindi Newsदुनिया

अरे बाप रे... एक ही जहाज से मिला 4 टन कोकीन, जानिए पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े तस्कर

अटलांटिक महासागर में ड्रग की तस्करी आम बात है, लेकिन स्पेन की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन से भरे जहाज को पकड़ा है, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे बाप रे... एक ही जहाज से मिला 4 टन कोकीन, जानिए पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े तस्कर

Spain seizes 4 tonnes of cocaine: स्पेन की नेशनल पुलिस ने एक बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन के तहत कैनरी आइलैंड्स से तकरीबन 600 मील दूर रोके गए एक तंजानिया के झंडे वाली सप्लाई शिप से 4 टन कोकीन जब्त की है. अधिकारियों ने रविवार, 26 अक्टूबर, 2025 को इस सीज का ऐलान किया और बताया कि 54 मीटर लंबे जहाज के छिपे डिब्बों में नशीले पदार्थ छिपाए गए थे. जहाज कथित तौर पर उत्तरी स्पेन के विगो बंदरगाह (Port of Vigo) की तरफ जा रहा था.

9 लोग गिरफ्तार
इस ऑपरेशन के दौरान क्रू मेंबर के सभी 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कॉर्डिनेशन स्पेन के स्पेशल एंटी-ड्रग प्रॉसीक्यूटर के ऑफिस की तरफ से किया गया और स्पेनिश नेवी ने इसे सपोर्ट किया. ये छापेमारी 8 अक्टूबर को अमेरिकी ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) से हासिल एक खुफिया जानकारी के बाद हुई, जिसमें इशारा दिया गया था कि एक इंटरनेशल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क अटलांटिक महासागर के पार कोकीन की एक बड़ी खेप ले जा रहा था.

4 टन वजन का ड्रग
स्पेनिश अधिकारियों ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि यह माल 6.5 टन होगा, लेकिन बाद में ग्रैन कैनरिया के प्यूर्टो डी अरीनागा (Puerto de Arinaga) बंदरगाह पर जब्त किए गए पैकेटों का वजन करने के बाद इसे संशोधित कर 4 टन कर दिया गया. स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस द्वारा जारी फुटेज में अधिकारियों को समुद्र में जहाज पर चढ़ते, कोकीन के ईंट के आकार के पैकेटों को उतारते और उनका वजन करते, और जहाज के चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लेते हुए दिखाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत बड़ी कामयाबी
इस ऑपरेशन में एक GEO स्पेशल ऑपरेशन टीम की तैनाती शामिल थी, जो नौसेना के एक जहाज से जहाज पर चढ़ा था. जांचकर्ताओं ने कहा कि जहाज के नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को ड्रग्स को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था. ये कामयाब सीज 2025 में स्पेन के सबसे बड़े समुद्री ड्रग रुकावटों में से एक है, जो ट्रांस-अटलांटिक नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिखाता है.

(इनपुट-रॉयटर्स)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

cocaineSpainDrugcanary islands

Trending news

सलमान को पाकिस्तान ने बताया 'आतंकी', तो इस मंत्री ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी
Salman Khan
सलमान को पाकिस्तान ने बताया 'आतंकी', तो इस मंत्री ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर