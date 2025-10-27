अरे बाप रे... एक ही जहाज से मिला 4 टन कोकीन, जानिए पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े तस्कर

Spain seizes 4 tonnes of cocaine: स्पेन की नेशनल पुलिस ने एक बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन के तहत कैनरी आइलैंड्स से तकरीबन 600 मील दूर रोके गए एक तंजानिया के झंडे वाली सप्लाई शिप से 4 टन कोकीन जब्त की है. अधिकारियों ने रविवार, 26 अक्टूबर, 2025 को इस सीज का ऐलान किया और बताया कि 54 मीटर लंबे जहाज के छिपे डिब्बों में नशीले पदार्थ छिपाए गए थे. जहाज कथित तौर पर उत्तरी स्पेन के विगो बंदरगाह (Port of Vigo) की तरफ जा रहा था.

9 लोग गिरफ्तार

इस ऑपरेशन के दौरान क्रू मेंबर के सभी 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कॉर्डिनेशन स्पेन के स्पेशल एंटी-ड्रग प्रॉसीक्यूटर के ऑफिस की तरफ से किया गया और स्पेनिश नेवी ने इसे सपोर्ट किया. ये छापेमारी 8 अक्टूबर को अमेरिकी ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) से हासिल एक खुफिया जानकारी के बाद हुई, जिसमें इशारा दिया गया था कि एक इंटरनेशल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क अटलांटिक महासागर के पार कोकीन की एक बड़ी खेप ले जा रहा था.

4 टन वजन का ड्रग

स्पेनिश अधिकारियों ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि यह माल 6.5 टन होगा, लेकिन बाद में ग्रैन कैनरिया के प्यूर्टो डी अरीनागा (Puerto de Arinaga) बंदरगाह पर जब्त किए गए पैकेटों का वजन करने के बाद इसे संशोधित कर 4 टन कर दिया गया. स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस द्वारा जारी फुटेज में अधिकारियों को समुद्र में जहाज पर चढ़ते, कोकीन के ईंट के आकार के पैकेटों को उतारते और उनका वजन करते, और जहाज के चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लेते हुए दिखाया गया है.

बहुत बड़ी कामयाबी

इस ऑपरेशन में एक GEO स्पेशल ऑपरेशन टीम की तैनाती शामिल थी, जो नौसेना के एक जहाज से जहाज पर चढ़ा था. जांचकर्ताओं ने कहा कि जहाज के नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को ड्रग्स को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था. ये कामयाब सीज 2025 में स्पेन के सबसे बड़े समुद्री ड्रग रुकावटों में से एक है, जो ट्रांस-अटलांटिक नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिखाता है.

(इनपुट-रॉयटर्स)