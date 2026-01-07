Advertisement
trendingNow13066365
Hindi Newsदुनियाआखिरी लाइव स्ट्रीमिंग... पैसे के बदले कर रहा था करतब अचानक हो गई मौत; दर्शक कहते रहे और करो...

आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग... पैसे के बदले कर रहा था करतब अचानक हो गई मौत; दर्शक कहते रहे 'और करो...'

Sergio Jimenez death: स्पेन में 37 वर्षीय स्ट्रीमर सर्जियो जिमेनेज की लाइव स्ट्रीम के दौरान मौत हो गई, पुलिस खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज और दर्शकों की जांच कर रही है. रूम में शराब और कोकीन मिले हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग... पैसे के बदले कर रहा था करतब अचानक हो गई मौत; दर्शक कहते रहे 'और करो...'

Sergio Jimenez death: स्पेन में 37 साल के स्ट्रीमर सर्जियो जिमेनेज की मौत उनके घर पर लाइव कैमरे के सामने हो गई है. यह घटना बार्सिलोना के पास विलानोवा ई ला गेल्ट्रू में 31 दिसंबर की सुबह दर्ज की गई है. पुलिस ने इसे गंभीर मामले के रूप में लिया है और जांच कर रही है कि क्या उन दर्शकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने पैसे देकर लाइव स्ट्रीम देखी और उन्हें खतरनाक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया था.

कमरे में बेहोश मिले सर्जियो
जांच में पता चला कि सर्जियो ने एक प्राइवेट, पे-पर-व्यू लाइव स्ट्रीम में हिस्सा लिया था. इस स्ट्रीम में दर्शकों ने पैसे दान किए और उन्हें खतरनाक काम करने के लिए लगातार बोल रहे थे. कई घंटे तक यह स्ट्रीम चलती रही, उसी समय सर्जियो का छोटा भाई जब कमरे में आता है तो उन्हें बेहोश पाता है और जिसके बाद उसने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल किया. पुलिस और जांचकर्ता अब यह पता लगाने में लगे हैं कि क्या इस घटना में किसी की आपराधिक भूमिका थी.

सर्जियो अपनी मां टेरेसा के साथ रहते थे. उनकी मां ने कहा कि परिवार महीनों से उनके ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर चिंतित था. टेरेसा ने बताया कि उनका बड़ा बेटा जोर्डी, जो पाइरेनीज में रहता है, पहले ही उन्हें बता चुका था कि सर्जियो ऐसे खतरनाक वीडियो बना रहा है. मौत के समय टेरेसा ने देखा कि सर्जियो अपने कमरे में घुटनों के बल बैठा था और बुलाने पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेट पर रखी थी कोकीन
सर्जियो का भाई डेनियल जब कमरे में पहुंचा तो पाया कि उनके पास शराब की लगभग खाली बोतल, एनर्जी ड्रिंक्स और एक प्लेट पर कोकीन रखी हुई थी. डेनियल ने बताया कि उनका भाई बिस्तर पर सिर टिकाकर बैठा था और कंप्यूटर चालू था. लाइव स्ट्रीम में आवाजें आ रही थीं जिसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या वह हैंगओवर से उबर रहे हैं. 

पुलिस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह लाइव स्ट्रीम एक निजी ग्रुप में थी, जहां दर्शक पैसे देकर और अधिक खतरनाक काम करने की मांग कर रहे थे. अब जांच यह देख रही है कि क्या दर्शकों द्वारा किए गए भुगतान और मैसेज खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा देने के रूप में देखे जा सकते हैं. पूरी जांच में ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

sergio jimenez

Trending news

वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मैंने चिकन खाना छोड़ दिया..SC में कपिल सिब्बल ने क्यों कहा ऐसा? कोर्ट में सुनवाई जारी
Stray dogs
मैंने चिकन खाना छोड़ दिया..SC में कपिल सिब्बल ने क्यों कहा ऐसा? कोर्ट में सुनवाई जारी
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
jammu kashmir news
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत