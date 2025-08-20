दो हफ्ते में तीन लाख हेक्टेयर इलाका हो गया राख, इस देश में लगी ऐसी आग,आपातकाल लगाने की आ गई नौबत
दो हफ्ते में तीन लाख हेक्टेयर इलाका हो गया राख, इस देश में लगी ऐसी आग,आपातकाल लगाने की आ गई नौबत

Spain Wildfire: स्पेन में जंगल की आग ने हाहाकार मचा रखा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को नागरिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी. खबर अपडेट हो रही है  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 02:41 PM IST
दो हफ्ते में तीन लाख हेक्टेयर इलाका हो गया राख, इस देश में लगी ऐसी आग,आपातकाल लगाने की आ गई नौबत

Spain Wildfire Over 3.8 Lakh Hectares Burned: स्पेन में जंगल की आग ने हाहाकार मचा रखा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को नागरिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी. मंगलवार को सांचेज दक्षिण-पश्चिम स्पेन के कैसरेस में अग्निशमन नियंत्रण केंद्र पहुंचे. वहां उन्होंने बताया कि कैसरेस, गैलिसिया और कैस्टिला-लियोन जैसे इलाके आग की चपेट में सबसे ज्यादा हैं. सांचेज ने इसे "आपदा" बताया और वादा किया कि सरकार प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करेगी. जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा.

आग का कहर: लाखों हेक्टेयर जलकर राख
यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के मुताबिक, 2025 में अब तक स्पेन में 3.82 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं. हैरानी की बात है कि इसमें से 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिर्फ पिछले दो हफ्तों में ही जल गई. यानी आग की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. क्षेत्रीय आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि इस महीने आग की वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है और 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है.

जलवायु परिवर्तन है असल वजह
सांचेज ने साफ कहा कि इस संकट की जड़ में जलवायु परिवर्तन है. उन्होंने कहा, "हम सिर्फ आग बुझाने तक नहीं रुक सकते. हमें पहले से तैयारी करनी होगी ताकि नुकसान कम हो." ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी की लहरें (हीटवेव) अब ज्यादा लंबी, ज्यादा तेज, और बार-बार आने लगी हैं. इनके चलते हवा, पेड़-पौधे और मिट्टी की नमी खत्म हो रही है. इससे जंगल आसानी से आग पकड़ रहे हैं, और आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है.

स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन राहत की उम्मीद
इस गर्मी में दक्षिणी यूरोप के कई देश जंगल की आग से जूझ रहे हैं, लेकिन स्पेन की हालत सबसे खराब है. हालांकि, मंगलवार को कुछ इलाकों में राहत मिली, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी है. फिर भी, हालात अभी पूरी तरह काबू में नहीं हैं. सरकार और अग्निशमन टीमें दिन-रात आग बुझाने में जुटी हैं. सांचेज ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही. उनका कहना है कि सिर्फ आग बुझाना काफी नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो भविष्य में इस तरह की आपदाओं को कम करें. स्पेन सरकार अब प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने और लोगों को सुरक्षित रखने पर जोर दे रही है. (इनपुट आईएएनएस से भी)

