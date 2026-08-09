/स्पेन में तबाही मचा रहा ये छोटा सा जीव, 1 वर्ग मीटर में 40000 की आबादी, जाम कर दिए पानी के पाइप और डैम

Spain Water Crisis: उत्तर-पूर्वी स्पेन में एक बेहद छोटा दिखने वाला जीव 'जेबरा मसल' (Zebra Mussel) अब सरकार और वॉटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है. साल 2001 में एब्रो नदी में पहली बार देखे गए इस हमलावर जीव का फैलाव अब इतना बेकाबू हो चुका है कि इसने स्पेन के बुनियादी पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना शुरू कर दिया है. हाल ही में आई रिपोर्टों के मुताबिक, स्पेन के कैटेलोनिया और आरागॉन इलाकों के जलाशयों, सिंचाई नहरों और पीने के पानी के पाइपलाइनों में इन जीवों ने इस कदर कब्जा जमा लिया है कि पानी की सप्लाई में रुकावटें आने लगी हैं.