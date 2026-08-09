/स्पेन में तबाही मचा रहा ये छोटा सा जीव, 1 वर्ग मीटर में 40000 की आबादी, जाम कर दिए पानी के पाइप और डैम

Spain Water Crisis: उत्तर-पूर्वी स्पेन में एक बेहद छोटा दिखने वाला जीव 'जेबरा मसल' (Zebra Mussel) अब सरकार और वॉटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है. साल 2001 में एब्रो नदी में पहली बार देखे गए इस हमलावर जीव का फैलाव अब इतना बेकाबू हो चुका है कि इसने स्पेन के बुनियादी पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना शुरू कर दिया है. हाल ही में आई रिपोर्टों के मुताबिक, स्पेन के कैटेलोनिया और आरागॉन इलाकों के जलाशयों, सिंचाई नहरों और पीने के पानी के पाइपलाइनों में इन जीवों ने इस कदर कब्जा जमा लिया है कि पानी की सप्लाई में रुकावटें आने लगी हैं.
पॉइंटो-कैस्पियन क्षेत्र के मूल निवासी इस मीठे पानी के जीव (ड्रेसेना पॉलीमोर्फा) की सबसे भयानक बात इसकी प्रजनन क्षमता है. जानकारी के अनुसार, एक अकेला वयस्क जेबरा मसल एक साल में 4 लाख से 10 लाख तक अंडे/गैमेट्स पैदा कर सकता है. इसके लार्वा इतने छोटे (सिर्फ 200 माइक्रोन) होते हैं कि वे पानी के बहाव के साथ नदियों, नहरों और पाइपों में आसानी से बह जाते हैं और एक साल के भीतर 1.5 इंच के हो जाते हैं. कुछ सिंचाई तालाबों में इनकी सघनता प्रति स्क्वायर मीटर 10000 से 40000 दर्ज की गई है.
जेबरा मसल्स की वजह से स्पेन के जल नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंच रहा है. आधे मीटर से छोटे व्यास वाले पाइपों को ये जीव पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं. बड़े पाइपों में इनकी वजह से पानी का प्रवाह 60% से 70% तक गिर चुका है. प्रोफेसर एंटोनी पलाऊ के अनुसार, यदि ये जीव मर भी जाएं, तो भी इनके सख्त खोल (Shells) पाइपों की दीवारों से मजबूती से चिपके रहते हैं, जिससे फिल्टर क्लॉग हो जाते हैं और वाल्व खराब हो जाते हैं.
स्पेन में जेबरा मसल्स की बेकाबू आबादी के कारण पानी के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच रहा है. वर्ष 2005 में एब्रो रिवर बेसिन अथॉरिटी ने अनुमान लगाया था कि इस जीव के कारण दो दशकों में लगभग 40 मिलियन यूरो (करीब 360 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा, जबकि अमरीका भी 1980 के दशक से इस समस्या के चलते अरबों डॉलर गंवा चुका है. यूनिवर्सिटी ऑफ लिडा के बायोलॉजिस्ट एंटोनी पलाऊ के अनुसार, इन्हें पूरी तरह खत्म करना अब नामुमकिन है.
इसी कारण एक्सपर्ट्स स्पेन के वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की सलाह दे रहे हैं-जैसे वैकल्पिक पाइपलाइनें बनाना ताकि सफाई के दौरान सप्लाई न रुके, जलाशयों को सालाना सुखाकर इनकी वृद्धि को धीमा करना, और पाइपों में जमा शेल निकालने के लिए नए वैज्ञानिक मॉडलों का इस्तेमाल करना. फिलहाल वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस संकट से निपटने के स्थायी समाधान तलाशने में जुटे हैं.