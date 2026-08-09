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स्पेन में तबाही मचा रहा ये छोटा सा जीव, 1 वर्ग मीटर में 40000 की आबादी, जाम कर दिए पानी के पाइप और डैम

What Is Zebra Muscle: स्पेन में जेबरा मसल नामक जीव के अत्यधिक फैलाव से पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो रहा है. प्रति वर्ग मीटर 40000 तक की आबादी और पाइपों में 70% तक रुकावट पैदा करने वाले इस जीव से 360 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एक्सपर्ट्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की सलाह दे रहे हैं.

Published: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST
स्पेन में तबाही मचा रहा ये छोटा सा जीव, 1 वर्ग मीटर में 40000 की आबादी, जाम कर दिए पानी के पाइप और डैम
Image Credit: Zebra Mussel Spain

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