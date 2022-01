स्पैम फोल्डर ने बदल दी महिला की जिंदगी, रातोंरात बन गई करोड़ों की मालकिन

नई दिल्ली: कहते हैं कि अगर समय साथ दे तो इंसान की किस्मत रातों-रात बदल जाती है. किस्मत बदलने का एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला अमेरिका से सामने आया है, जहां एक महिला रातों-रात करोड़पति बन गई. दरअसल, महिला अपने पुराने ईमेल को खोजने के लिए स्पैम फोल्डर चेक कर रही थी. तभी उसकी नजर एक मैसेज पर गई, जिससे उसको पता चला कि वो 22 करोड़ रुपये की मालकिन बन गई है.

जानकारी के अनुसार, ये घटना ऑकलैंड की रहने वाली लौरा स्पीयर्स के साथ हुई. महिला ने 31 दिसंबर को मेगा मिलियन के दौरान मिशिगनलॉटरी डॉट कॉम (MichiganLottery.com) से लॉटरी का एक टिकट खरीदा था. मिशिगन लॉटरी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक महिला का टिकट पांच व्हाइट बॉल से मैच कर गया. महिला के पास मेगाप्लायर था, जिससे लॉटरी एक मिलियन डॉलर से बढ़कर 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 22 करोड़ रुपये का हो गया. ये मेल देखते ही महिला दंग रह गई और उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा.

Laura Spears got the surprise of a lifetime when she checked her spam folder and realized she'd won a $3 million Mega Millions prize! ➡️ https://t.co/ZmCSxPDQR8 pic.twitter.com/HjFeLrL8kR

— Michigan Lottery (@MILottery) January 21, 2022