'महाप्रलय' की चेतावनी तो नहीं! डूम्सडे फिश ने तड़पते हुए तोड़ा दम, जताई जा रही तबाही की आशंका

Las Palmas News: आधुनिकता के इस युग में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे लेकर के आज भी लोग अनहोनी का आशंका जताते हैं. मछलियों का समंदर से निकल कर मरना भी अनहोनी का संकेत है. अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह में स्पेनिश शहर लास पालमास के सुमद्र तट पर एक दुर्लभ डूम्सडे फिश मरते देखी गई. इस मछली को लेकर कहा जाता है कि ये प्रलय की मछली है. इस मछली को तबाही का अग्रदूत कहा जाता है. जानिए क्या है इस मछली के मरने को लेकर आशंका.

वीडियो हुआ वायरल

इस मछली को लेकर मान्यता है कि ये आमतौर पर बाहर नहीं दिखाई देती है. अगर ये बाहर दिख रही हैं तो कुछ न कुछ बुरा हो सकता है. इससे पहले जब यह मछली बाहर दिखी थी तो कुछ न कुछ बुरा हुआ था. सोशल मीडिया पर मछली का बाहर आते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि मछली बाहर आ रही है. समुद्र तट के पास मौजूद लोगों ने मछली को दोबारा पानी में छोड़कर उसको बचाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके. इस मछली की बनावट काफी अलग होती है और इसके सिर पर छोटी लाल हड्डी होती है.

भूकंप से पहले दिखी थी मछली

लंबी, रिबन के आकार की यह मछली आमतौर पर मेसोपेलैजिक क्षेत्र में रहती है, जो गहरे पानी का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता. भूकंप या प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाली उनकी पौराणिक प्रतिष्ठा के कारण उन्हें अक्सर "प्रलय की मछली" के रूप में संदर्भित किया जाता है. 2011 के भूकंप से पहले के महीनों में, जापानी समुद्र तटों पर 20 ओरफिश की खोज की गई थी.

Doomsday Fish: 'Omen Of Disaster' Swims To Surface In Rare Footage From Mexico

A rare oarfish has washed up near Las Palmas. In Japanese folklore, these deep-sea creatures are considered omens of disaster.

Scientists believe the fish surface when they are sick or dying,… pic.twitter.com/ATVhW9Dyhg

— RT_India (@RT_India_news) February 19, 2025