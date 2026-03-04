'लाखों लोगों के भाग्य के साथ 'रूसी रूलेट' नहीं खेल सकते...,' ईरान की जंग पर आपस में भिड़े स्पेन-अमेरिका, सांचेज ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब, अब क्या बोले?

Advertisement
Spanish PM Criticises Attack On Iran: स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बीते दिनों अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले की निंदा की थी. उन्होंने इसे लापरवाही और अवैध बताया था. अब उन्होंने एकबार फिर इसका विरोध करते हुए जंग की तुलना 'रूसी रूलेट' खेल से की है. पीएम का यह बयान ट्रंप की ओर से स्पेन के साथ संबंध तोड़ने की धमकी के बाद आया है.     

Mar 04, 2026
Iran-Israel War: स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बुधवार ( 4 मार्च 2026) को ईरान पर अमेरिका-इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त हमले का एकबार फिर विरोध किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष लाखों लोगों के जीवन के साथ 'रूसी रूलेट' खेलने का खतरा पैदा कर रहा है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मानवता की सबसे बड़ी आपदाएं इसी तरह शुरू होती हैं. बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने इस पूरे मामले में स्पेन की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर की थी. 

जंग का हिस्सा न बनने की कही बात 

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम सांचेज ने कहा,' मानवता की सबसे बड़ी आपदाएं इसी तरह शुरू होती हैं. आप लाखों लोगों के भाग्य के साथ रूसी रूलेट नहीं खेल सकते.' उन्होंने इस जंग में किसी भी तरह से हिस्सा न बनने की ओर इशारा करते हुए कहा,' स्पेनिश सरकार की स्थिति को चार शब्दों में समराइज किया जा सकता है. 'नो टू द वॉर'. हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए नुकसानदायक हो और हमारी वैल्यू और इंटरेस्ट के खिलाफ हो वह भी केवल किसी से प्रतिशोध से बचने के लिए.'  

स्पेन से नाराज ट्रंप 

बता दें कि इससे पहले मंगलवार ( 3 मार्च 2026) को जर्मन चांसलर के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को स्पेन के साथ सभी तरह के लेन-देन रोकने के लिए कहा है. ट्रंप ने कहा,' कुछ यूरोपीय देशों ने मदद की है और कुछ ने नहीं और मुझे इस पर काफी आश्चर्य हुआ है. जर्मनी का रवैया बेहद अच्छा रहा है. स्पेन का तो बिल्कुल ही बुरा. दरअसल मैंने स्कॉट को स्पेन के साथ सभी संबंध तोड़ने के लिए कहा था. वैसे मैं ब्रिटेन से भी खुश नहीं हूं.'  

अमेरिका को नहीं दी एयर बेस इस्तेमाल करने की अनुमति 

बता दें कि स्पेन ने इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले की आलोचना करते हुए इसे लापरवाही और अवैध बताया था. इसके बाद स्पेन ने तेहरान के खिलाफ हमले के लिए अमेरिकी विमानों पर दक्षिण स्पेन में नवल और एयर बेसों का इस्तेमाल करने से भी प्रतिबंध लगा दिया था. इसी के चलते ट्रंप सांचेज से नाराज बताए जा रहे हैं. इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी नागरिक आज रात तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर आयोजित एक समारोह में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देंगे. यह समारोह तीन दिनों तक चलेगा. 

क्या होता है रूसी रूलेट? 

बता दें कि रूसी रूलेट (Russian Roulette) एक बेहद घातक और जानलेवा एक्टिविटी है. इसे कई लोग खेल से जोड़ते हैं, लेकिन यह कोई खेल या मनोरंजन नहीं बल्कि एक आत्मघाती अभ्यास है, जिसमें जान जाने का गंभीर खतरा होता है. इस एक्टिविटी में व्यक्ति वास्तविक हथियारों, मुख्य रूप से गन का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर हमला करता है. यह गैर-कानूनी और जानलेवा गतिविध है. दुनिया भर में कानून और सुरक्षा एजेंसियां इसे एक गंभीर अपराध और सेल्फ हार्म की लिस्ट में रखती हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

