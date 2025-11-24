Advertisement
100 कंपनियों ने मिलकर बनाया €4 बिलियन का 'पिशाच'! संमदर में गोते लगाने को तैयार है स्पेन का S-82 सबमरीन; एंटी-शिप मिसाइलें से है लैस

S-82 Narciso Monturol: स्पेन की नई पनडुब्बी  S-82 को नावांतिया ने समुद्री ट्रायल के लिए तैयार कर दिया गया है, रिपोर्ट्स की माने तो ये सबमरीन समंदर के भीतर लगभग 21 दिन तक रह सकती है.

Nov 24, 2025, 11:24 AM IST
100 कंपनियों ने मिलकर बनाया €4 बिलियन का 'पिशाच'! संमदर में गोते लगाने को तैयार है स्पेन का S-82 सबमरीन; एंटी-शिप मिसाइलें से है लैस

S-82 Narciso Monturol: स्पेन की सरकारी जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनी नावांतिया ने 17 नवंबर 2025 को बताया कि नई पनडुब्बी S-82 नार्सिसो मोंतुरोल को कार्टाजेना में सफलतापूर्वक समंदर में उतार दिया गया है. यह पनडुब्बी स्पेन की आधुनिक पनडुब्बी परियोजना S-80 प्लस क्लास का दूसरा जहाज है. पानी में उतरने के बाद अब यह बंदरगाह पर परीक्षण और उसके बाद समंदर में गोता लगाने की तैयारी करेगी. इस सफलता के बाद स्पेन की समुद्री क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

  1. 4 बिलियन यूरो से अधिक बजट

    S-80 पनडुब्बी परियोजना 
     

S-80 पनडुब्बी परियोजना 
S-80 परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जब स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने चार नई पनडुब्बियों के बनाने का ऑर्डर दिया था. इनका प्लान पुरानी गैलेरना क्लास की जगह एक नई और एडवांस पनडुब्बी बेड़ा तैयार करना है, जो लंबी दूरी तक पानी के अंदर रहकर मिशन पूरा कर सके. ये पनडुब्बियां नाटो और यूरोपीय संघ के समुद्री अभियानों में भी काम आएंगी. 

4 बिलियन यूरो से अधिक बजट
इस परियोजना के बजट की बात करें तो इसका बजट शुरुआत में 2.1 बिलियन यूरो था, लेकिन समय के साथ डिजाइन में बदलाव, नई टेक्नोलॉजी वाली चुनौतियां और बनाने में देरी के कारण लागत बढ़कर 4 बिलियन यूरो से अधिक पहुंच गई है. वर्ष 2013 में एक डिजाइन गलती सामने आई थी जिसकी वजह से पनडुब्बी का वजन बढ़ गया था और जिसके कारण ये सबमरीन संमदर के नीचे से सही तरीके से ऊपर नहीं आ रही थी. इस समस्या को ठीक करने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स इलेक्ट्रिक बोट की मदद ली गई, जिससे समय बढ़ा लेकिन डिजाइन और सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया.

100 से अधिक स्पेनिश कंपनियां
इतनी दिक्कत और परेशानियों के बाद अब ये परियोजना फिर से पटरी पर लौट आई है. इस परियोजना से स्पेन की रक्षा उद्योग को काफी मजबूती मिली है. 100 से अधिक स्पेनिश कंपनियां इससे जुड़ी हैं और लगभग 6,000 लोगों को रोजगार मिला है. कंपनी के अनुसार, यह कार्यक्रम हर साल स्पेन की अर्थव्यवस्था में लगभग 250 मिलियन यूरो का योगदान देता है.

 21 दिन तक पानी के अंदर
S-80 प्लस क्लास यूरोप की सबसे एडवांस गैर-परमाणु पनडुब्बियों में शामिल है. इसकी लंबाई लगभग 81 मीटर है और यह पानी में करीब 3,000 टन वजन की होती है. इस सबमरीन का सबसे खास हिस्सा इसका Propulsion system है, जो इसे बिना सतह पर आए लगभग 21 दिन तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देता है. हालांकि यह सुविधा पहले दो जहाजों में बाद में लगाई जाएगी, जबकि तीसरी और चौथी पनडुब्बी में यह शुरुआत से ही मौजूद होगी.

एडवांस हथियार हैं शामिल
इस पनडुब्बी में एडवांस लड़ाकू प्रणाली, एडवांस सेंसर और हथियार को कंट्रोल करने का सिस्टम लगाया गया है. यह 18 तरह के हथियार ले जा सकती है जिनमें भारी टॉरपीडो, सी माइंस और लंबी दूरी के एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं. S-82 की बात करें तो इसके परीक्षण दिसंबर में बंदरगाह पर शुरू होंगे और 2026 में समुद्र में परीक्षण किए जाएंगे. उम्मीद है कि यह पनडुब्बी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में स्पेनिश नेवी को सौंप दी जाएगी. यह उपलब्धि स्पेन की पनडुब्बी निर्माण क्षमता को नए लेवल पर ले जाती है और देश को उन चुनिंदा राष्ट्रों की सूची में मजबूती से खड़ा करती है जो खुद की एडवांस पनडुब्बियां बना सकते हैं.

 

