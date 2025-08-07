मुस्लिम नेता बोले '30 साल में मुझे पहली बार डर लगा'...इस देश ने लगाया इस्लामिक त्यौहारों पर बैन
Advertisement
trendingNow12870753
Hindi Newsदुनिया

मुस्लिम नेता बोले '30 साल में मुझे पहली बार डर लगा'...इस देश ने लगाया इस्लामिक त्यौहारों पर बैन

Spain Bans Muslim Festival: त्यौहार सभी को पसंद होते हैं. लेकिन स्पेन के एक शहर ने एक समुदाय के लोगों को उनके त्यौहारों को मनाने पर पाबंदी लगा दी है. हम बात कर रहे हैं स्पेन के मर्सिया क्षेत्र में स्थित जुमिला शहर की जहां एक धर्म के लोगों के त्यौहार पर बैन लगा दिया गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्लिम नेता बोले '30 साल में मुझे पहली बार डर लगा'...इस देश ने लगाया इस्लामिक त्यौहारों पर बैन

Eid Ul Fitr: हम बात कर रहे हैं स्पेन के मर्सिया क्षेत्र में स्थित जुमिला शहर के बारे में जहां की स्थानीय परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया है. इसके मुताबिक अब ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा जैसे मुस्लिम त्यौहारों को सार्वजनिक जगहों जैसे सामुदायिक केंद्र और हॉल में अब नहीं मनाया जा सकेगा. इस प्रस्ताव को पीपुल्स पार्टी ने पास किया है. इसे मंजूरी मिल गई क्योंकि दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया जबकि वांपंथी पार्टियों ने इसका विरोध किया था. जुमिला शहर की कुल आबादी लगभग 27 हजार है जिसमें लगभग 7.5 प्रतिशल मुसलमान है. 

प्रस्ताव में क्या कहा गया?
इस आदेश में कहा गया कि, शहर की सार्वजनिक जगहें और खेल सुविधाओं का इस्तेमाल हमारी संस्कृति से अलग किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक काम के लिए नहीं किया जाएगा. वॉक्स पार्टी की स्थानीय शाखा ने सोशली मीडिया पर इस फैसले को सही ठहराते हुए लिखा, वॉक्स की वजह से ही Spain में सार्वजिनक जगहों पर इस्लामिक त्यौहारों को रोकने का पहला कदम उठाया गया है. स्पेन हमेशा से ईसाइयों का देश रहा है और रहेगा. 

फैसले से कौन डर रहा?
स्पैनिश फेडरेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मुनीर बेनजेलोन अंदालुसी अजहरी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी और भेदभाव करने वाला बताया. The Guardian के अनुसार, उन्होंने कहा, वह दूसरे धर्मों पर हमला नहीं कर रह हैं. बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि, 30 सालों में मुझे पहली बार डर लग रहा है. 

स्पेन का कानून क्या कहता है?
विपक्षी नेताओं ने इसे गैर-संवैधानिक बताया है. स्पेन के कानून के अनुच्छेद 16 के तहत, हर किसी को अपने धर्म और उसके अनुसार पूजा करने की आजादी है. इस पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही हो. मर्सिया में क्षेत्रीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता फ्रांसिस्को लुकास ने X पर इस फैसले की निंदा करते हुए कहा, PP पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है और सत्ता में बने रहने के लिए आपसे भाईचारे को खतरे में डाला है. 

क्या है जुमिला शहर का इतिहास?
ऐतिहासिक तौर पर जुमिला शहर पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा था. 8वीं शताब्दी में ये अरबों के कंट्रोल में आ गया था और 13वीं सदी तक उनके ही पास रहा. इसके बाद अल्फोंसो X के नेतृत्व में ईसाई सेनाओं ने यहां कब्जा कर लिया. यहां पर 'अलकाट्राज के कैपिट्यूलेशन' नाम की संधि हुई थी जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को साथ रहने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अल्फोंसो की मौत के बाद अरबों का शासन खत्म हो गया और कैस्टिले ने इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

TAGS

Islamic festival

Trending news

कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
;