इस कंपनी के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मिले दुनिया में घूमने के टिकट और 7.5 लाख रुपये

वॉशिंगटन: कई बॉस प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले और आपके लिए अच्छे हो सकते हैं. वो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें. लेकिन कुछ बॉस ऐसे भी होते हैं जो अपने जूनियर्स को कभी खुश नहीं देख सकते हैं. वो उनको परेशान करने के तरीके ढूंढा करते हैं. कई स्टडी में ऐसा कहा गया है कि कर्मचारी भी काम करने के माहौल, सैलरी, छुट्टी या अन्य चीजों की वजह से बॉस से खुश नहीं रहते हैं. लेकिन अमेरिका में एक कंपनी की बॉस ने सबका दिल जीत लिया है और अपने जूनियर्स को बंपर गिफ्ट दिए हैं.

हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए के अनुसार, अपनी कर्मचारियों पर गिफ्ट की बारिश करने वाली महिला का नाम सारा ब्लाकेली (Sara Blakely) है. बता दें कि सारा ब्लाकेली Spanx कंपनी की सीईओ हैं.

हाल ही में Spanx में ब्लैकस्टोन ने निवेश किया है, जिसके बाद उनकी कंपनी की वैल्यू 1.2 बिलियन डॉलर यानी 90 अरब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की हो गई है. इस बीच सारा ने अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने कर्मचारियों पर खर्च करने का फैसला किया.

सारा ब्लाकेली ने एक पार्टी आयोजित की और उसमें सबके सामने एक ग्लोब घुमाने लगीं. फिर उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि बताओ मैं ये ग्लोब क्यों घुमा रही हूं? जब कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने बताया कि मैं आप सबको दो फर्स्ट क्लास टिकट दूंगी. आप लोग जहां चाहें वहां जा सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको 10 हजार डॉलर यानी 7 लाख 50 हजार रुपये दूंगी.

Sara Blakely sold fax machines door-to-door and started Spanx with $5,000 in savings & no experience.



She never raised money & has now sold a majority stake in the brand at a $1.2 billion valuation.



The best part?



The gift she gave her 500+ employees to celebrate.



Amazing pic.twitter.com/JvdpbgVWX5 — Joe Pompliano (@JoePompliano) October 23, 2021