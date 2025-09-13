Carlo Acutis: कैथोलिक चर्च के पहले सहस्राब्दी संत कार्लो एक्यूटिस का एक अवशेष उनके संत घोषित होने के 2 दिन बाद ही पश्चिमी वेनेज़ुएला के एक पैरिश से चोरी हो गया. जानकारी के अनुसार, चोरी हुआ यह अवशेष कपड़े का एक छोटा, गोलाकार टुकड़ा है, जिसे तृतीय-श्रेणी अवशेष माना जाता है क्योंकि संत ने इसे छुआ था. चोरी हुआ अवशेष वेनेज़ुएला के मेरिडा राज्य के सैंटो डोमिंगो डी गुजमान पल्ली में एक कांच के समाधि कक्ष में रखा गया था.

सैन कार्लो एक्यूटिस युवा समूह के समन्वयक एड्रियन गार्सिया ने चोरी की पुष्टि की और विश्वास व्यक्त किया कि अवशेष बरामद कर लिया जाएगा. सैन कार्लो एक्यूटिस युवा समूह के समन्वयक एड्रियन गार्सिया ने कहा कि अभी तक, कोई जानकारी नहीं है; यह अभी भी लापता है लेकिन हमें भगवान पर विश्वास है कि यह जल्द मिल जाएगा. इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक मूल्य है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है.

कौन थे कार्लो एक्यूटिस ?

ब्रिटेन में जन्मे इतालवी युवा कार्लो एक्यूटिस को 7 सितंबर को पोप लियो XIV द्वारा सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक भव्य समारोह में संत घोषित किया गया था. कार्लो का 2006 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया से निधन हो गया था. कार्लो बचपन से ही धार्मिक थे और कंप्यूटर विशेषज्ञ थे. उन्होंने छोटी उम्र में कोडिंग सीखकर एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें विश्व भर के कैथोलिक चमत्कारों को सूचीबद्ध किया गया था. उनकी धार्मिक निष्ठा और समर्पण ने चर्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें मदर टेरेसा व सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जैसे महान संतों के बराबर सम्मान दिया.

बता दें, ईसाई धर्म में अवशेष संतों से जुड़ी वस्तुएं हैं, जिन्हें अक्सर आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजा जाता है. इस बीच, कैथोलिक चर्च ने कार्लो एक्यूटिस के अवशेषों की ऑनलाइन बिक्री की भी निंदा की है. दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में अर्जेंटीना के एक पल्ली से कार्लो एक्यूटिस का एक और अवशेष चोरी हो गया था जिससे इन पवित्र वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.