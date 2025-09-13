कैथोलिक चर्च के पहले मिलेनियम संत की ये खास चीज हुई चोरी, 19 साल पहले हुई थी मौत; कब्र पर आज भी होते है चमत्‍कार
Advertisement
trendingNow12920046
Hindi Newsदुनिया

कैथोलिक चर्च के पहले मिलेनियम संत की ये खास चीज हुई चोरी, 19 साल पहले हुई थी मौत; कब्र पर आज भी होते है चमत्‍कार

कार्लो एक्यूटिस का एक अवशेष उनके संत घोषित होने के 2 दिन बाद ही पश्चिमी वेनेज़ुएला के एक पैरिश से चोरी हो गया. जानकारी के अनुसार, चोरी हुआ यह अवशेष कपड़े का एक छोटा, गोलाकार टुकड़ा है, जिसे तृतीय-श्रेणी अवशेष माना जाता है. बता दें,  कार्लो एक्यूटिस को 7 सितंबर को पोप लियो XIV द्वारा सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक भव्य समारोह में संत घोषित किया गया था. कार्लो का 2006 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया से निधन हो गया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AP
AP

Carlo Acutis: कैथोलिक चर्च के पहले सहस्राब्दी संत कार्लो एक्यूटिस का एक अवशेष उनके संत घोषित होने के 2 दिन बाद ही पश्चिमी वेनेज़ुएला के एक पैरिश से चोरी हो गया. जानकारी के अनुसार, चोरी हुआ यह अवशेष कपड़े का एक छोटा, गोलाकार टुकड़ा है, जिसे तृतीय-श्रेणी अवशेष माना जाता है क्योंकि संत ने इसे छुआ था. चोरी हुआ अवशेष वेनेज़ुएला के मेरिडा राज्य के सैंटो डोमिंगो डी गुजमान पल्ली में एक कांच के समाधि कक्ष में रखा गया था.

सैन कार्लो एक्यूटिस युवा समूह के समन्वयक एड्रियन गार्सिया ने चोरी की पुष्टि की और विश्वास व्यक्त किया कि अवशेष बरामद कर लिया जाएगा. सैन कार्लो एक्यूटिस युवा समूह के समन्वयक एड्रियन गार्सिया ने कहा कि अभी तक, कोई जानकारी नहीं है; यह अभी भी लापता है लेकिन हमें भगवान पर विश्वास है कि यह जल्द मिल जाएगा. इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक मूल्य है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है.

कौन थे कार्लो एक्यूटिस ?

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रिटेन में जन्मे इतालवी युवा कार्लो एक्यूटिस को 7 सितंबर को पोप लियो XIV द्वारा सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक भव्य समारोह में संत घोषित किया गया था. कार्लो का 2006 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया से निधन हो गया था. कार्लो बचपन से ही धार्मिक थे और कंप्यूटर विशेषज्ञ थे. उन्होंने छोटी उम्र में कोडिंग सीखकर एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें विश्व भर के कैथोलिक चमत्कारों को सूचीबद्ध किया गया था. उनकी धार्मिक निष्ठा और समर्पण ने चर्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें मदर टेरेसा व सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जैसे महान संतों के बराबर सम्मान दिया.

बता दें, ईसाई धर्म में अवशेष संतों से जुड़ी वस्तुएं हैं, जिन्हें अक्सर आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजा जाता है. इस बीच, कैथोलिक चर्च ने कार्लो एक्यूटिस के अवशेषों की ऑनलाइन बिक्री की भी निंदा की है. दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में अर्जेंटीना के एक पल्ली से कार्लो एक्यूटिस का एक और अवशेष चोरी हो गया था जिससे इन पवित्र वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Carlo Acutis

Trending news

अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
;