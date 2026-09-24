करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं, हवा में उड़े बिना प्राइवेट जेट में बिताइए 'लग्जरी' रात; अंदर मिलेंगे राजा-महाराजा जैसे ठाठ

How to Arrange Overnight Stay in Luxury Private Jet: प्लेन में एक बार सफर करने का करोड़ों लोगों का सपना होता है लेकिन पैसों के अभाव में वे कभी इसे पूरा नहीं कर पाते. बात अगर किसी प्राइवेट लग्जरी जेट में कदम रखने की हो तो मामला असंभव हो जाता है. इसके लिए आपके बैंक खाते में करोड़ों डॉलर और चार्टर मेंबरशिप होनी चाहिए. इसके साथ ही, भारी मात्रा में आपके शरीर को विमानन उत्सर्जन को सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए.
हालांकि, अगर आप चाहें तो बिना हवा में उड़े भी लग्जरी जेट में प्रवेश करके वहां पर रात बिता सकते हैं. इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में यह सुविधा मिल रही है. वहां पर 1960 के दशक में बना बोइंग 727 विमान लोगों को यह रेट्रो लग्जरी दे रहा है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पिच्एयर' (PytchAir) नाम का यह प्लेन सेवा से कई साल पहले रिटायर हो चुका है. इस प्लेन को स्थानीय उद्यमी जॉनी पल्मर ने 1,000 वर्ग फीट के माइक्रो-ग्रिड से चलने वाले स्टेइंग स्पेस में बदल दिया है. यानी आप होटल की तरह इस प्लेन को रात में ठहरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस प्लेन में बिजली के लिए सौर और पवन ऊर्जा का इंतजाम किया गया है. विमान प्रेमियों को इस प्लेन में 1980 के दशक के टाइम कैप्सूल जैसी अनूठी दुनिया मिलती है. करीब 1,000 वर्ग फीट से अधिक में फैले इस लेआउट में दो लाउंज, किंग-साइज बेड वाला प्राइमरी बेडरूम, शॉवर वाला बाथरूम, एक सोफा, पूरी तरह सुसज्जित रसोई और मूल कॉकपिट है. वहां पर एक शानदार बार भी है, जहां पर आप कोई भी शराब पी सकते हैं.
इस बोइंग 727 ने 1967 में अपनी पहली उड़ान भरी थी. वर्ष 1968 में यह जापान एयरलाइंस के बेड़े में शामिल हुआ था. 1981 में इसे अति-धनिक वर्ग के लिए एक प्राइवेट जेट में बदला गया. तीन दशकों तक उड़ने के बाद 2012 में इसे सेवा से हटा दिया गया. इसके इंटीरियर में 1980 के दशक वाली भव्यता है.
इसके आखिरी बार उड़ने के एक दशक बाद एक्टिविस्ट और उद्यमी पल्मर को इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में बने प्लेन डंपयार्ड में यह विमान मिला. इसके पंख और इंजन हटाए जाने के बाद, 727 के धड़ को सड़क मार्ग से ब्रिस्टल लाया गया. पल्मर ने शुरू में इसे अपने बच्चों के लिए पार्टियों और स्लीपोवर की जगह के रूप में खरीदा था. लेकिन कुछ साल बाद जब इसका आकर्षण कम हुआ, तो उन्होंने इसे शॉर्ट-टर्म रेंटल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का फैसला किया.
शुरुआत में यह तुरंत हिट नहीं हुआ. पल्मर को लगता है कि आवास के इस अनोखेपन ने ही शुरू में लोगों ने उसकी बुकिंग नहीं की होगी. उनकी झिझक समझ में आती है. विमान के पास पहुंचना और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक रोमांच देता है.
मजेदार बात यह है कि फ्लाइट डेक में मेहमानों को पूरी छूट मिलती है. आप कॉकपिट में जाकर कोई भी बटन बेझिझक दबा सकते हैं. यह प्लेन ग्रुप स्टे के लिए आदर्श है, लेकिन यहां अकेले रात बिताना थोड़ा डरावना लगता है.
यह प्लेन एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम पर उपलब्ध है. मिडवीक में इस प्लेन में एक रात ठहरने का किराया 250 यूरो यानी करीब 28 हजार रुपये से लेकर वीकेंड पर 500 यूरो यानी 57 हजार रुपये रखा गया है. पल्मर कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर कीमतें ब्रिस्टल के महंगे होटलों से कम रखी हैं ताकि यह बच्चों वाले परिवारों के लिए सुलभ हो सके.
एक कामकाजी प्राइवेट जेट के खर्च के मुकाबले यह अभी भी बहुत किफायती है. बिना किसी टर्बुलेंस, बिना जेटलैग, जीरो एमिशन और समय में 40 साल पीछे ले जाने के इस अनूठे अनुभव के साथ, यह प्राइवेट जेट में स्टे करने का शानदार मौका देता है.