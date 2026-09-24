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करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं, हवा में उड़े बिना प्राइवेट जेट में बिताइए 'लग्जरी' रात; अंदर मिलेंगे राजा-महाराजा जैसे ठाठ

Overnight Stay in a Luxury Private Jet: अगर आप किसी शानदार लग्जरी प्राइवेट जेट पर रात गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप हवा में उड़े बिना भी महज कुछ हजार रुपये खर्च करके अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 24, 2026, 04:11 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:15 AM IST
करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं, हवा में उड़े बिना प्राइवेट जेट में बिताइए 'लग्जरी' रात; अंदर मिलेंगे राजा-महाराजा जैसे ठाठ
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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