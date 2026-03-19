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Hindi Newsदुनियापान खाकर सड़क लाल करना पड़ा महंगा, लंदन में बुरे फंसे दो भारतीय; अब करना पड़ेगा ये काम

पान खाकर सड़क लाल करना पड़ा महंगा, लंदन में बुरे फंसे दो भारतीय; अब करना पड़ेगा ये काम

लंदन में दो भारतीयों पर पान खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के इल्जाम में भारी जुर्माना लगा है. जानकारी के अनुसार, दोनों भारतीयों ने पान खाकर एक सड़क पर थूक दिया था, जिसके बाद उनपर करीब 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्मान लगा है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:36 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Spitting on Road proves costly: पान खाना भारतीय लोगों का शौक है. हालांकि, कुछ लोगों की गंदी आदत भी होती है, जो पान खाने के बाद जहां मन होता है, वहां पर थूक देते हैं. कुछ लोग तो ऐसा करने से बचते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो सड़क पर चलते हुए, कार चलाते हुए या किसी से बात करते हुए कहीं भी थूक देते हैं. अपने देश में भले यह एक आम बात हो, लेकिन विदेशों में इसे एक बड़े अपराध के तौर पर देखा जाता है. 

भारत में भले कहीं भी पान खाकर थूकने पर कोई कुछ न कहे, लेकिन विदेश में दो भारतीय मूल के लोगों को ऐसा करना भारी पड़ा है. पान खाकर थूकने के कारण इन भारतीय नागरिकों पर भारी जुर्माना लगा है. पूरा मामला ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है. इस मामले पर तरह-तरह की चर्चा की जा रही है. आइए आपको पूरा प्रकरण बताते हैं... 

पान खाकर थूकना पड़ा भारी 

दरअसल, भारतीय मूल के दो व्यक्तियों ने लंदन में ब्रेंट इलाके में पान खाकर थूक दिया. उनकी इस हरकत के बाद दोनों पर 1300 पाउंड का जुर्माना लगा. भारतीय रुपये में यह करीब 1 लाख से अधिक की राशि है. यह पूरा प्रकरण साल 2025 का है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों भारतीयों की पहचान एजवेयर में रहने वाले 31 साल के अक्षत कुमार और रुइसलिप में रहने वाले 32 साल के हितेश पटेल के रूप में हुई है. 

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कब लगा जुर्माना?

बताया जाता है कि पान खाकर थूकने के आरोप में नॉर्थ वेस्ट लंदन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अक्षत कुमार पर 1,391 पाउंड यानी 1 लाख, 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा हितेश पटेल पर इस अपराध में उतना ही जुर्माना लगा है. अक्षत पर किंग्सबरी में सड़क पर पान थूकने का आरोप है. 

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पान खाकर थूकने पर जु्र्माने का प्रवधान 

ब्रिटेन में सार्वजिन स्थान को गंदा करने पर भारी जुर्माने का प्रवधान है. लंदन में इन मामलों को लेकर कानून सख्त है और ऐसा करने पर 100 पाउंड यानी करीब 12 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बताया जाता है कि जब हितेश और अक्षत पर ये आरोप लगे थे, तो वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. इस कारण उनकी गैरमौजूदगी में उनपर लगे आरोप तो साबित हुए ही, साथ में जर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई. 

यह भी पढ़ें: सरेंडर करो या परिवार मरेगा... जंग में मोसाद का डरावना प्लान, ईरानी कमांडरों पर नकेल की तैयारी

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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