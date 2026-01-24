VIDEO: माइनस 21 डिग्री का आतंक! हवा में अटक गई चम्मच, नूडल्स बोले - अब नहीं पिघलेंगे

Advertisement
Frozen Noodles Video: इन दिनों तेज ठंड ने सभी को परेशान कर रखा है. लेकिन सच बताएं तो ये ठंड कुछ नहीं है. ऐसे भी इलाके हैं, जहां तापमान माइनस 21 डिग्री चल रहा है. वहां पर खुले में कुछ भी निकालते ही वह तुरंत जम जाता है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:54 PM IST
What is Frozen Noodles Video News: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के लोग इन दिनों गलन वाली ठंड से परेशान हैं. लेकिन जरा उस स्थान के बारे में सोचिए, जहां पर तापमान माइनस 21 डिग्री में पहुंच गया है. हाल ये है कि एक व्यक्ति ने गर्मागरम नूडल्स बनाकर जब बाहर खाना चाहा तो कुकर से निकालते ही वह बर्फ की तरह जम गई और चम्मच भी हवा में लटक गया. यह मजेदार नजारा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

माइनस 21 डिग्री पहुंचा तापमान

रिपोर्ट के मुताबिक, हम यहां पर अमेरिका के मिनियापोलिस की बात कर रहे हैं. जहां पर सर्दी ने इस बार हद कर रखी है. वहां पर इस वक्त तापमान माइनस 21 डिग्री पहुंचा हुआ है. जहां देखो, वहां पर बस ही बर्फ नजर आ रही है. इसके चलते लोग की जिंदगी एकाएक सी गई है. इन परेशानियों के बावजूद लोग भयानक ठंड में मजेदार प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. 

हवा में जम गए गर्मागरम नूडल्स

ऐसे ही एक मौसम वैज्ञानिक जेनिफर मैकडर्मेड ने भयानक ठंड में अपना 'पास्ता एक्सपेरिमेंट' किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. असल में जेनिफर ने घर में गरमागरम नूडल्स तैयार किए. इसके बाद वे गर्म बर्तन में ही उन नूडल्स को लेकर बाहर आए. इसके बाद उन्होंने चम्मच में लेकर नूडल्स को उठाया और 4-5 सेकंड तक ऐसे ही रहे. 

कुछ ही देर में नूडल्स बर्फ की तरह कड़क होकर हवा में जम गए और चम्मच भी हवा में ही लटकी रह गई. ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जादू हो गया. यह दिलचस्प नजारा देखकर लोगों की हंसी भी रुक नहीं रही है. वे उस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

लोगों के लिए नई नहीं है ऐसी ठंड

हालांकि वहां के लोगों के लिए इस तरह की बातें नई नहीं हैं. वहां पर सर्दियां अक्सर इतनी क्रूर होती हैं कि लोग अक्सर ऐसे फनी एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं. कभी वे अंडा फोड़कर हवा में उछालते हैं तो वह जम जाता है. कभी जींस बाहर टांगते हैं तो किसी इंसान की तरह अपने आप तनकर खड़ी हो जाती है. कई बार गर्म पानी हवा में उछालते हैं तो तुरंत बर्फ बन जाता है. 

भयानक ठंड में भी रहते हैं खुश

ऐसी भयानक ठंड में अगर कोई व्यक्ति बिना दस्ताने के बाहर निकल जाए तो कुछ ही मिनटों में उसे फ्रॉस्टबाइट का खतरा हो जाता है. कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान की उंगलियां तक काटनी पड़ जाती हैं. इसके बावजू वहां के लोग हिम्मत नहीं हारते. वे कहते हैं कि ठंड है तो क्या, उसका सामना तो करना ही है. फिर चाहे परेशान होकर करो या मजे लेकर तो क्यों एंज्लॉय करके समय गुजारा जाए. 

