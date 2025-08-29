जासूस, पत्नी और तलाक...कैसे एक गलती ने तबाह कर दिया सोवियत का सबसे बड़ा खुफिया मिशन
Advertisement
trendingNow12901540
Hindi Newsदुनिया

जासूस, पत्नी और तलाक...कैसे एक गलती ने तबाह कर दिया सोवियत का सबसे बड़ा खुफिया मिशन

Soviet Union: दुनिया भर में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने काम की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में  जो लंदन के एक पुलिस स्टेशन में तलाक की इच्छा लेकर पहुंचा था लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 29, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जासूस, पत्नी और तलाक...कैसे एक गलती ने तबाह कर दिया सोवियत का सबसे बड़ा खुफिया मिशन

Britain News: दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अच्छे या बुरे कामों की वजह से अक्सर चर्चाओं में आ जाते हैं, ऐसे ही हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक अजीबो-गरीब इच्छा लेकर उत्तरी लंदन के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा था. यह बात साल 1971 की है वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था और ब्रिटेन से निष्कासित होना चाहता था. हालांकि उसके इस फैसले ने उसकी जिंदगी में एक और मोड़ ला दिया और उसकी इस इच्छा ने इतिहास के सबसे बड़े सोवियत जासूस नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया. जानिए क्या है पूरा मामला.

कौन था वह शख्स
इस शख्स का नाम ओलेग ल्यालिन था जो केजीबी के खतरनाक विभाग V का हिस्सा था. जो तोड़फोड़ और हत्या की योजनाएं बनाता था. इसके अलावा वह आधिकारिक तौर पर सोवियत व्यापार मिशन में एक कपड़ा एक्सपर्ट के रूप में काम करता था. उसका असली काम युद्ध के टाइम ब्रिटेन को खत्म करना, यानि की ब्रिटेन को पंगु बनाना था. जिसमें नेताओं की हत्या, रेलवे को नुकसान पहुंचाना और खाने की पूर्ति बाधित करना था.

तलाक से खुला राज 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब तलाक की इच्छा को लेकर MI5 के दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर लोगों को शक हुआ. उसे शराब की लत थी जिस वजह से उसकी शादी टूटने के कागार पर खड़ी थी. वह चाहता था कि अगर उसे  MI5 अवांछित घोषित कर दे, तो वह मास्को जाकर के तलाक ले लेगा. हालांकि उसे रवैये पर MI5 को शक था कि वह झूठा भी हो सकता है. जिसके बाद उससे महीनों पूछताछ की गई तो उसने केजीबी और जीआरयू के जासूसों, तटीय हमले की योजनाओं और ब्रिटेन में सहायता नेटवर्क की जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

जासूसी नेटवर्क की जानकारी
पूछताछ के दौरान उसने सोवियत जासूसी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया, ब्रिटेन में सक्रिय केजीबी और जीआरयू अधिकारियों की पहचान, तोड़फोड़ करने वालों के तटीय लैंडिंग स्थल और तैयार किए जा रहे नेटवर्क के ढांचों का भी पर्दाफाश किया. बता दें कि ओलेग ल्यालिन को मध्य लंदन में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसने एक रात जेल में बिताई उसके बाद सोवियत दूतावास अधिकारी ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और उन्हें मास्को वापस जाने का आदेश दिया गया और उसने इरिना टेपलाकोवा के साथ देश छोड़ दिया.

सुनाई गई थी सजा
उसी साल ब्रिटेन में ऑपरेशन फुट शुरू किया गया, जिसमें जासूसी के आरोप में 105 सोवियत अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया. यह किसी पश्चिमी देश द्वारा क्रेमलिन जासूसों का सबसे बड़ा सफाया था. इसके बाद केजीबी ने आंतरिक जांच शुरू की, अपने ही अधिकारियों पर निगरानी बढ़ा दी, अंततः ब्रिटेन के खिलाफ विभाग V के मिशन को बंद कर दिया और जुलाई 1972 में, सोवियत संघ ने ल्यालिन को उसकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई, ब्रिटेन में उन्हें एक नई पहचान मिली और 1995 में अपनी मृत्यु तक वे उत्तरी इंग्लैंड में चुपचाप रहे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Soviet Union

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;