जासूस, पत्नी और तलाक...कैसे एक गलती ने तबाह कर दिया सोवियत का सबसे बड़ा खुफिया मिशन

Britain News: दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अच्छे या बुरे कामों की वजह से अक्सर चर्चाओं में आ जाते हैं, ऐसे ही हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक अजीबो-गरीब इच्छा लेकर उत्तरी लंदन के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा था. यह बात साल 1971 की है वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था और ब्रिटेन से निष्कासित होना चाहता था. हालांकि उसके इस फैसले ने उसकी जिंदगी में एक और मोड़ ला दिया और उसकी इस इच्छा ने इतिहास के सबसे बड़े सोवियत जासूस नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया. जानिए क्या है पूरा मामला.

कौन था वह शख्स

इस शख्स का नाम ओलेग ल्यालिन था जो केजीबी के खतरनाक विभाग V का हिस्सा था. जो तोड़फोड़ और हत्या की योजनाएं बनाता था. इसके अलावा वह आधिकारिक तौर पर सोवियत व्यापार मिशन में एक कपड़ा एक्सपर्ट के रूप में काम करता था. उसका असली काम युद्ध के टाइम ब्रिटेन को खत्म करना, यानि की ब्रिटेन को पंगु बनाना था. जिसमें नेताओं की हत्या, रेलवे को नुकसान पहुंचाना और खाने की पूर्ति बाधित करना था.

तलाक से खुला राज

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब तलाक की इच्छा को लेकर MI5 के दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर लोगों को शक हुआ. उसे शराब की लत थी जिस वजह से उसकी शादी टूटने के कागार पर खड़ी थी. वह चाहता था कि अगर उसे MI5 अवांछित घोषित कर दे, तो वह मास्को जाकर के तलाक ले लेगा. हालांकि उसे रवैये पर MI5 को शक था कि वह झूठा भी हो सकता है. जिसके बाद उससे महीनों पूछताछ की गई तो उसने केजीबी और जीआरयू के जासूसों, तटीय हमले की योजनाओं और ब्रिटेन में सहायता नेटवर्क की जानकारी दी.

जासूसी नेटवर्क की जानकारी

पूछताछ के दौरान उसने सोवियत जासूसी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया, ब्रिटेन में सक्रिय केजीबी और जीआरयू अधिकारियों की पहचान, तोड़फोड़ करने वालों के तटीय लैंडिंग स्थल और तैयार किए जा रहे नेटवर्क के ढांचों का भी पर्दाफाश किया. बता दें कि ओलेग ल्यालिन को मध्य लंदन में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसने एक रात जेल में बिताई उसके बाद सोवियत दूतावास अधिकारी ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और उन्हें मास्को वापस जाने का आदेश दिया गया और उसने इरिना टेपलाकोवा के साथ देश छोड़ दिया.

सुनाई गई थी सजा

उसी साल ब्रिटेन में ऑपरेशन फुट शुरू किया गया, जिसमें जासूसी के आरोप में 105 सोवियत अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया. यह किसी पश्चिमी देश द्वारा क्रेमलिन जासूसों का सबसे बड़ा सफाया था. इसके बाद केजीबी ने आंतरिक जांच शुरू की, अपने ही अधिकारियों पर निगरानी बढ़ा दी, अंततः ब्रिटेन के खिलाफ विभाग V के मिशन को बंद कर दिया और जुलाई 1972 में, सोवियत संघ ने ल्यालिन को उसकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई, ब्रिटेन में उन्हें एक नई पहचान मिली और 1995 में अपनी मृत्यु तक वे उत्तरी इंग्लैंड में चुपचाप रहे.