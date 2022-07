Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में राष्ट्रपति का इस्तीफा तय! गोटबाया राजपक्षे के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा

Sri Lanka Crisis News: श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. गुस्साई जनता अब सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में जगह-जगह भारी बवाल मचा हुआ है. सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के अति सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में जबरिया घुस गए. गंभीर आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. मार्च से ही राजपक्षे पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है. वह अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास तथा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

#WATCH | Sri Lanka: People gather in large numbers outside the Presidential Secretariat in Colombo as the beleaguered island-nation witnesses massive protests amid ongoing economic turmoil

(Source: Reuters) pic.twitter.com/H2AprxYxsN

— ANI (@ANI) July 9, 2022