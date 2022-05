Sri Lanka Crisis: संकट के बीच श्रीलंका के PM ने किया ऐसा मजाक, Video वायरल होने के बाद हो रही आलोचना

Ranil Wickremesinghe Joked: श्रीलंका पर आर्थिक संकट के गहरे बादल छाए हुए हैं. ऐसे में श्रीलंका के प्रधानमंत्री (Ranil Wickremesinghe) की मजाकिया टिप्पणी लोगों को पसंद नहीं आई. श्रीलंका के लोग अपनी मूल जरूरत की चीजों के लिए जूझ रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री को इस गंभीर मुद्दे पर मजाक (Joke) करना महंगा पड़ गया.

हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका टूरिज्म (Tourism) पर काफी निर्भर करता है. ऐसे में टूरिज्म पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि हम टूरिज्म को हतोत्साहित (Discourage) नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि अगर टूरिस्ट्स रोमांचक समय बिताना चाहते हैं तो जरूर घूमने आएं. अब इस पर खूब बवाल मच रहा है. यहां देखें पीएम के इंटरव्यू की वायरल क्लिपिंग...

I am not sure whether to laugh or cry #lka #aragalaya #slnews pic.twitter.com/ysXK6bC71h

— Dulith Herath (@DulithHerath) May 20, 2022