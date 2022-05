Sri Lanka Economic Crisis: क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद छोड़ने जा रहे गोटाबाया राजपक्षे? दिया ये जवाब

Sri Lanka Economic Crisis: क्या गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaks) अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं. इस पर उन्होंने बुधवार को अहम बयान जारी किया. उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे पहले ही पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं.