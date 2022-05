Sri Lanka economic Crisis: श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती? पड़ोसी की मदद के लिए डटा हुआ है भारत

Sri Lanka Economic Crisis: चीन की दादागिरी रोकने के लिए क्वाड ने इंडो-पैसिफिक एरिया में काम शुरू कर दिया है. चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका (Sri Lanka Economic Crisis) को बाहर निकालने के लिए भारत ने उसे शुक्रवार को बड़ी आर्थिक सहायता भेजी. बड़ी बात ये है कि इस पूरे अभियान में भारत एक लीडर की भूमिका निभा रहा है, जिसकी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने भी तारीफ की है.

करीब 260 मिलियन रुपये मूल्य की 25 टन दवाओं की खेप लेकर भारतीय नौसेना का जहाज INS Gharial शुक्रवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचा. श्रीलंका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त विनोद के. जैकब ने यह खेप श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री Keheliya Rambukwella को सौंपी. उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका को आर्थिक मदद तेज करने और जल्द आपूर्ति पहुंचाने के लिए भारत ने मिशन सागर IX के तहत 5600 टन सामान ले जाने की क्षमता वाले आईएनएस घड़ियाल को तैनात किया है.

