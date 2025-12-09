Advertisement
trendingNow13034682
Hindi Newsदुनिया

श्रीलंका में तबाही के बीच भारतीय सेना की मेहनत ला रही रंग, तस्वीरों में देखें कैसे चल रहा ऑपरेशन सागर बंधु

Cyclone Ditwaha: चक्रवात दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत 3300 से अधिक मरीजों का इलाज किया. सेना ने जाफना और चिलाव में सड़क और पुलों की मरम्मत शुरू की है. इंजीनियर टास्क फोर्स बेली ब्रिज निर्माण और पैनल हटाने का कार्य कर रही है. सभी कार्य 10 दिसंबर तक पूर्ण होने की उम्मीद है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीलंका में तबाही के बीच भारतीय सेना की मेहनत ला रही रंग, तस्वीरों में देखें कैसे चल रहा ऑपरेशन सागर बंधु

Operation Sagar Bandhu: चक्रवात दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका के कई इलाकों में स्वास्थ्य, सड़क, भोजन, पानी जैसे कई मानवीय संकट उत्पन्न हुए हैं. इस संकट के बीच, 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में 3300 से अधिक मरीजों का इलाज किया है. गौरतलब है कि शीघ्र ही श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा अस्पताल का दौरा किए जाने की भी संभावना है.

वहीं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्ग की मरम्मत भी सेना द्वारा शुरू की गई है. भारतीय सेना यहां अनेक पुलों को ठीक या निर्माण कर रही है. सेना के मुताबिक 10 दिसंबर तक श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. जाफना और चिलाव में तीव्र प्रगति से ये कार्य पूरा किया जा रहा है. भारतीय सेना यहां नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय में निरंतर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति दे रही है. इस अभियान में पुलों की पुनर्स्थापन और उच्चस्तरीय चिकित्सा सहायता प्रमुख रूप से शामिल हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स ने जाफना में क्षतिग्रस्त पुलियाम्पोक्कनाई ब्रिज के पैनलों को हटाने (डी-लॉन्चिंग) का कार्य प्रारंभ कर दिया है. इस कार्य में श्रीलंका के रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेना सहयोग दे रही है. सेना के मुताबिक, इस कार्य के लिए पहिएदार एक्सकेवेटर का प्रयोग किया जा रहा है। यह कार्य तेजी से प्रगति पर है और 10 दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है. इसके बाद शनिवार दोपहर को यहां पहले बेली ब्रिज को लॉन्च करने की योजना है. वहीं जाफना में 120 फीट के ड्यूल कैरिजवे के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का 70 प्रतिशत पहले ही स्टोर यार्ड से साइट पर पहुंचाया जा चुका है. शेष सामग्री के बुधवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है.
चिलाव में अगले 48 घंटों के भीतर पुल के लिए पियर निर्माण शुरू किए जाने की संभावना है. एक पूर्ण बेली ब्रिज सेट पहले ही वहां पहुंच चुका है, जिससे पुनर्स्थापन प्रयासों को और मजबूती मिली है. सेना ने बताया कि इसी क्रम में चौथे बेली ब्रिज सेट की लोडिंग यहां भारत के पठानकोट में जारी है. यह बेली ब्रिज 09 दिसंबर को भारत से श्रीलंका रवाना किया जाएगा.

fallback

हजारों मरीजों का सेना ने किया उपचार 

आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण व तकनीकी नवाचार की दिशा में यहां स्वदेशी ड्रोन व सोनार आधारित लेजर रेंज फाइंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं. रिमोटली ऑपरेटेड कॉम्बैट क्रूजर यूजीवी तथा अन्य नई पीढ़ी के उपकरणों को भी जाफना और चिलाव के पुल स्थलों पर विस्तृत टोही के लिए तैनात किया गया है. इससे ऑपरेशनल समय-सीमा में उल्लेखनीय तेजी आई है. वहीं भारतीय सेना के पैरा फील्ड हॉस्पिटल द्वारा उत्कृष्ट मानवीय चिकित्सा सेवाएं लगातार प्रदान की जा रही हैं. इस हॉस्पिटल में अब तक 3338 मरीजों का उपचार किया जा चुका है.

fallback

ये भी पढ़ें: ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी

सेना ने बताया कि 08 दिसंबर को ही अस्पताल में 1128 मरीजों का इलाज किया गया. 73 छोटी चिकित्सकीय प्रक्रियाएं व 4 सर्जरी की गई हैं. सेना के अनुसार स्थानीय समुदायों से अस्पताल को अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. सेना ने श्रीलंका में समन्वित इंजीनियरिंग प्रयासों, प्रभावशाली चिकित्सा सहायता और उन्नत स्वदेशी तकनीक की तैनाती की है. भारतीय सेना ने एक बार फिर 'पड़ोसी प्रथम, और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के अनुरूप कार्य किया है. सेना के मुताबिक उनके ये कार्य संकट की इस घड़ी में श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Ditwaha

Trending news

पंजाब में सिद्धू की राजनीति अब खत्म हो गई? भाजपा भी अब संकोच करेगी
Navjot Singh Sindhu
पंजाब में सिद्धू की राजनीति अब खत्म हो गई? भाजपा भी अब संकोच करेगी
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह