/श्रीलंका की जेल में खूनी बवाल! कैदियों और अधिकारियों की भिड़ंत में 25 मौतें, 100 से ज्यादा घायल

Sri Lanka Jail Violence: श्रीलंका की एक जेल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके में स्थित एक जेल में कैदियों और जेल प्रशासन के बीच भीषण हिंसक झड़प हो गई है. इस खूनी संघर्ष में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में 4 गार्ड और 19 कैदियों की मौत हुई है, वहीं घायलों की संख्या 100 से भी ज्यादा है. श्रीलंका में यह पिछले 6 सालों से ज्यादा समय में हुआ सबसे घातक जेल दंगा है. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि कोलंबो की मेन जेल में ड्रग्स के धंधे से जुड़े दो गैंग के कैदियों के बीच रात भर झड़प हुई. हिंसा के बाद घायलों को कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल की डायरेक्टर पुष्पा गामलाथ ने बताया कि उनके सरकारी अस्पताल में 23 शव लाए गए और 100 से ज्यादा घायल कैदियों और गार्डों को भी लाया गया है. हुरू की रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है. गामलाथ ने AFP को जानकारी दी कि कुछ को गोली लगी है, वहीं कुछ को कटने और गंभीर चोटें आई हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना राजधानी कोलंबो से लगभग 35 किलोमीटर दूर नेगोम्बो की एक जले की है. जेल में रविवार से ही विवाद की शुरुआत हो गई थी.
श्रीलंका टेलीविजन चैनल हिरू की रिपोर्ट के अनुसार, इस हिंसक झड़प में जान गंवाने वालों और घायलों में कैदी और जेल अधिकारी दोनों शामिल हैं. पुलिस स्पोकपर्सन चंदना हेराथ ने जेल के भीतर झड़प और मौतों की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने अभी तक घटना की विस्तृत जानकारी नहीं दी है. जेल में यह खूनी संघर्ष किस वजह से शुरू हुआ, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.
अस्पताल पहुंचे 100 से ज्यादा घायल
क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल के एक ऑफिसर ने कहा कि जेल में हिंसा में घायल 100 से ज्यादा लोगों को अमरजेंसी वार्ड में लाया गया है. हालांकि उन्होंने भी प्रशासनिक पाबंदियों के कारण घायलों की स्थिति पर जानकारी देने से मना कर दिया.
श्रीलंका की जेलें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, जहां सिर्फ 10,000 की कुल कैपेसिटी वाले सिस्टम में 39,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं.