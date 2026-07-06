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श्रीलंका की जेल में खूनी बवाल! कैदियों और अधिकारियों की भिड़ंत में 25 मौतें, 100 से ज्यादा घायल

Sri Lanka Jail Violence: श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में कैदियों और प्रशासन के बीच विवाद हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भीषण झड़प में अब तक 25 लोगों की मौत हो की खबर सामने आ रही है, वहीं 100 से अधिक घायल हो गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:26 PM IST
श्रीलंका की जेल में खूनी बवाल! कैदियों और अधिकारियों की भिड़ंत में 25 मौतें, 100 से ज्यादा घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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