ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया, इस पड़ोसी देश में मौज लेने लगे लोग फिर एक सांसद खड़ा हुआ...
Advertisement
trendingNow12875797
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया, इस पड़ोसी देश में मौज लेने लगे लोग फिर एक सांसद खड़ा हुआ...

Sri Lanka News: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का तगड़ा टैरिफ लगाया तो पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान जैसे भारत विरोधी देश तो खुश होंगे ही. एक पड़ोसी देश में भी कुछ भारत विरोधी मानसिकता वाले लोगों की मौज आ गई है. फिर श्रीलंका की संसद में एक वरिष्ठ सांसद ने खड़े होकर जो कहा, आपको गर्व होगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया, इस पड़ोसी देश में मौज लेने लगे लोग फिर एक सांसद खड़ा हुआ...

Sri Lanka Harsha De Silva: ट्रंप ने भारत पर तगड़ा टैरिफ क्या लगाया, कई देश हंसी उड़ाने लगे. हां, वे भारत पर ही हंसने लगे. ऐसा ही कुछ पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू हुआ तो वहां के एक सांसद ने अपनी संसद में खड़े होकर नसीहत दे डाली. उन्होंने अपने साथी सांसदों से कहा कि भारत तो हमारा सच्चा दोस्त है. वो सच्चा सहयोगी, जो हमारे सबसे मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा. हमें उसके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए. भारत के साथ ट्रंप के टैरिफ विवाद पर पड़ोसी देश की संसद में बहस हो रही थी, तभी सांसद हर्षा डी सिल्वा ने जो कहा, उसे सुनकर भारतीयों को गर्व होगा. 

हर्षा ने कहा कि भारत का साहस तो पूरे एशिया को प्रेरित करता है इसलिए सभी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए. हर्षा ने खुद अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने भारत और श्रीलंका की दोस्ती को व्यक्त करने के लिए फ्लैग भी दिखाया है. सोशल मीडिया पर भारत के लोग हर्षा डि सिल्वा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

पढ़िए श्रीलंका के सांसद हर्षा डि सिल्वा ने क्या कहा

'यहां अमेरिकी टैरिफ के बारे में बात मत कीजिए. भारत पर मत हंसिए. इस मुश्किल समय में उनका मजाक मत बनाइए क्योंकि जब हम मुश्किल में थे, तो वे ही थे जिन्होंने अकेले हमारा हाथ थामा था. मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. (शायद उनका इशारा ट्रंप के अंधाधुंध और बिना सोचे समझे लिए जा रहे फैसलों की तरफ था)... हमने देखा कि यहां सब हंस रहे हैं. मत हंसिए. भारत को उम्मीद है कि यूएस टैरिफ 15 प्रतिशत तक कम होगा. हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं...'

पढ़ें: आम आदमी की बात कर मोहन भागवत ने जो कहा, सरकारों के लिए बड़ा मैसेज है

 

About the Author
author img
अनुराग मिश्र

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

sri lanka news

Trending news

हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते... हिरासत में लिए जाने के बाद क्या बोले राहुल
Opposition march
हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते... हिरासत में लिए जाने के बाद क्या बोले राहुल
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: अरे ये देखिए! अखिलेश यादव कैसे फांद गए बैरिकेडिंग, प्रियंका गांधी ने जिस स्टाइल में बजाई ताली, आज तक देखा नहीं होगा
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: अरे ये देखिए! अखिलेश यादव कैसे फांद गए बैरिकेडिंग, प्रियंका गांधी ने जिस स्टाइल में बजाई ताली, आज तक देखा नहीं होगा
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
;