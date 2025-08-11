ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया, इस पड़ोसी देश में मौज लेने लगे लोग फिर एक सांसद खड़ा हुआ...

Sri Lanka Harsha De Silva: ट्रंप ने भारत पर तगड़ा टैरिफ क्या लगाया, कई देश हंसी उड़ाने लगे. हां, वे भारत पर ही हंसने लगे. ऐसा ही कुछ पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू हुआ तो वहां के एक सांसद ने अपनी संसद में खड़े होकर नसीहत दे डाली. उन्होंने अपने साथी सांसदों से कहा कि भारत तो हमारा सच्चा दोस्त है. वो सच्चा सहयोगी, जो हमारे सबसे मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा. हमें उसके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए. भारत के साथ ट्रंप के टैरिफ विवाद पर पड़ोसी देश की संसद में बहस हो रही थी, तभी सांसद हर्षा डी सिल्वा ने जो कहा, उसे सुनकर भारतीयों को गर्व होगा.

हर्षा ने कहा कि भारत का साहस तो पूरे एशिया को प्रेरित करता है इसलिए सभी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए. हर्षा ने खुद अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने भारत और श्रीलंका की दोस्ती को व्यक्त करने के लिए फ्लैग भी दिखाया है. सोशल मीडिया पर भारत के लोग हर्षा डि सिल्वा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Called out the Govt in @ParliamentLK for mocking India’s bold stand against Trump’s trade tariffs. #India, our true ally, stood by us in our toughest times. We should honor their fight, not laugh. India’s courage inspires Asia! #StandWithIndia #SriLanka #TrumpTariffs pic.twitter.com/HUmMf1lht2 — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) August 10, 2025

पढ़िए श्रीलंका के सांसद हर्षा डि सिल्वा ने क्या कहा

'यहां अमेरिकी टैरिफ के बारे में बात मत कीजिए. भारत पर मत हंसिए. इस मुश्किल समय में उनका मजाक मत बनाइए क्योंकि जब हम मुश्किल में थे, तो वे ही थे जिन्होंने अकेले हमारा हाथ थामा था. मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. (शायद उनका इशारा ट्रंप के अंधाधुंध और बिना सोचे समझे लिए जा रहे फैसलों की तरफ था)... हमने देखा कि यहां सब हंस रहे हैं. मत हंसिए. भारत को उम्मीद है कि यूएस टैरिफ 15 प्रतिशत तक कम होगा. हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं...'

