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Hindi Newsदुनियाकुछ दिन पहले पीएम मोदी से बात की थी और उन्होंने..., श्रीलंका को भारत ने दिया ऐसा तोहफा, रुक नहीं रहे थैंक्यू के मैसेज

'कुछ दिन पहले पीएम मोदी से बात की थी और उन्होंने...', श्रीलंका को भारत ने दिया ऐसा तोहफा, रुक नहीं रहे थैंक्यू के मैसेज

Global Energy Crisis: दुनिया भर में चल रहे ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए कदम बढ़ाया है. भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन (MT) ईंधन की खेप भेजी है, जिसको लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने X पर पोस्ट कर भारत का आभार व्यक्त किया है.

 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:16 PM IST
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'कुछ दिन पहले पीएम मोदी से बात की थी और उन्होंने...', श्रीलंका को भारत ने दिया ऐसा तोहफा, रुक नहीं रहे थैंक्यू के मैसेज

India SriLanka Relations: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की कगार पर खड़ी है. ऐसे में श्रीलंका भी इन चुनौतियों से जूझ रहा है. लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत ने 38,000 मीट्रिक टन (MT) ईंधन की खेप कोलंबो भेजी है. इसको लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त किया है. 

सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया

श्रीलंका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी. इस दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने मध्य-पूर्व के युद्ध के कारण श्रीलंका में ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों पर चर्चा की थी, जिसके बाद भारत ने तुरंत श्रीलंका की मदद की, जिसको लेकर श्रीलंका आभारी है. अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति दिसानायके ने लिखा, "कुछ दिन पहले मैंने PM नरेंद्र मोदी से बात की थी..... भारत के त्वरित सहयोग के लिए मैं आभारी हूं. कल कोलंबो में 38,000 मीट्रिक टन (MT) ईंधन की खेप पहुंच गई है. मैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी उनके करीबी समन्वय के लिए धन्यवाद देता हूं."

भारत ने पड़ोसी देशी की मदद की

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे दुनिया भर के कई देशों में ईंधन की सप्लाई करना चुनौतीपूर्ण हो गया है. वहीं, श्रीलंका की अपील पर भारत ने अपने पड़ोसी देश की बिना देरी किए मदद की और ईंधन की खेप तुरंत रवाना करवाया, जिससे वहां कि अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर बुरा असर न पड़े. भारत ने 38,000 मीट्रिक टन डीजल-पेट्रोल की खेप 28 मार्च 2028 को कोलंबो पहुंवाया है. जानकारी के मुताबिक, 38,000 मीट्रिक टन फ्यूल के इस खेप में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल है.

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रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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