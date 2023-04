Sri Lanka में 3 महीनों में हुई जमकर विदेशी नोटों की बारिश, मंत्री ने बताया- शुभ संकेत

How good news come for Sri Lanka economy: बीते दो सालों से राजनीतिक और आर्थिक संकट () से जूझ रहे श्रीलंका के लिए खुशखबरी है. यहां घरेलू अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है. वहीं अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर राहत भरी खबर आई है. दरअसल श्रीलंका पर विदेशी नोटों की बारिश हो रही है. पिछले तीन महीने में बाहर से आ रहे पैसे ने देश के अर्थशास्त्रियों के मन में देश की आर्थिक सुरक्षा को लेकर बड़ा भरोसा पैदा कर दिया है.

अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत: नानायक्कारा भारत के इस समुद्री पड़ोसी देश के श्रम और विदेश रोजगार मंत्री मानुषा नानायक्कारा (Manusha Nanayakkara) ने शुक्रवार को कहा कि मार्च में प्रवासी श्रमिकों द्वारा वापस भेजे गए 560 मिलियन डॉलर के साथ श्रीलंका ने इस साल अब तक बाहर से आने वाले धन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त मासिक धन की घोषणा करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह मार्च 2022 में दर्ज किए गए प्रवाह से 78.5 प्रतिशत अधिक है. जमकर हुई नोटों की बारिश-भरेगा विदेशी मुद्रा का भंडार नानयक्कारा ने कहा कि इस साल प्रवासी कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले धन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (Central Bank of Sri Lanka) के आंकड़ों से पता चला कि दक्षिण एशियाई देश को जनवरी में प्रेषण में 437.5 मिलियन डॉलर और फरवरी में 407.4 मिलियन डॉलर मिले. 2021 और 2022 के कुल आधिकारिक आंकड़े क्रमश: 5.49 अरब डॉलर और 3.8 अरब डॉलर थे. प्रवासी श्रमिकों का बाहर से आनेवाला ये धन श्रीलंका के लिए विदेशी राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है.