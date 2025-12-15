Advertisement
trendingNow13042128
Hindi NewsदुनियाArjuna Ranatunga: जिस कप्तान ने श्रीलंका को जिताया था वर्ल्ड कप, उसने कर दिया बड़ा घोटाला, अब होगा गिरफ्तार!

Arjuna Ranatunga: जिस कप्तान ने श्रीलंका को जिताया था वर्ल्ड कप, उसने कर दिया बड़ा घोटाला, अब होगा गिरफ्तार!

Srilanka Petroleum Corruption: भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था ने बताया, 'राणातुंगा और उनके भाई ने लंबे वक्त के लिए दिए जाने वाले तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रक्रिया को बदला और ज्यादा कीमत पर खरीद की'

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arjuna Ranatunga: जिस कप्तान ने श्रीलंका को जिताया था वर्ल्ड कप, उसने कर दिया बड़ा घोटाला, अब होगा गिरफ्तार!

Arjuna Ranatunga Corruption Case: जिस कप्तान ने श्रीलंका को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था, अब उसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. हम बात कर रहे हैं पूर्व कप्तान अर्जुना राणातुंगा की. अधिकारियों ने सोमवार को कोर्ट में बताया कि पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए राणातुंगा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है. 

क्या हैं आरोप?

भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था ने बताया, 'राणातुंगा और उनके भाई ने लंबे वक्त के लिए दिए जाने वाले तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रक्रिया को बदला और ज्यादा कीमत पर खरीद की'. भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों की जांच करने वाले कमीशन के अनुसार, 27 खरीद से राज्य को कुल 800 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ, जो 2017 में जब ये डील हुई थीं, उस समय 5 मिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा था. कमीशन ने कोलंबो के मजिस्ट्रेट असंग बोदारागामा से कहा कि अर्जुना राणातुंगा फिलहाल विदेश में हैं और उनको देश लौटते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भाई धम्मिका भी गिरफ्तार, बेल पर छूटे

अर्जुना राणातुंगा के बड़े  भाई धमिक्का राणातुंगा उस वक्त देश के सेलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे. उनको सोमवार को गिरफ्तार किया गया लेकिन बेल पर छोड़ दिया गया. मजिस्ट्रेट ने धम्मिका के यात्रा करने पर बैन लगा दिया है. उनके पास अमेरिका और श्रीलंका दोनों की नागरिकता है. इस केस में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

1996 में जिताया था वर्ल्ड कप

62 साल के अर्जुना राणातुंगा बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, जिनकी कप्तानी में साल 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. राणातुंगा भाइयों के खिलाफ मामला राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार की तरफ से की जा रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है. दिसानायके पिछले साल बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से निपटने के वादे के साथ सत्ता में आए थे.

 राणातुंगा भाइयों में से एक और प्रसन्ना, जो पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, को पिछले महीने एक इंश्योरेंस फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था. वह मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन उन्हें जून 2022 में एक बिजनेसमैन से पैसे वसूलने के आरोप में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. उन्हें दो साल की सस्पेंडेड जेल की सजा मिली है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Arjuna Ranatunga

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी