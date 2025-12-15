Arjuna Ranatunga: जिस कप्तान ने श्रीलंका को जिताया था वर्ल्ड कप, उसने कर दिया बड़ा घोटाला, अब होगा गिरफ्तार!

Arjuna Ranatunga Corruption Case: जिस कप्तान ने श्रीलंका को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था, अब उसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. हम बात कर रहे हैं पूर्व कप्तान अर्जुना राणातुंगा की. अधिकारियों ने सोमवार को कोर्ट में बताया कि पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए राणातुंगा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है.

क्या हैं आरोप?

भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था ने बताया, 'राणातुंगा और उनके भाई ने लंबे वक्त के लिए दिए जाने वाले तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रक्रिया को बदला और ज्यादा कीमत पर खरीद की'. भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों की जांच करने वाले कमीशन के अनुसार, 27 खरीद से राज्य को कुल 800 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ, जो 2017 में जब ये डील हुई थीं, उस समय 5 मिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा था. कमीशन ने कोलंबो के मजिस्ट्रेट असंग बोदारागामा से कहा कि अर्जुना राणातुंगा फिलहाल विदेश में हैं और उनको देश लौटते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

भाई धम्मिका भी गिरफ्तार, बेल पर छूटे

अर्जुना राणातुंगा के बड़े भाई धमिक्का राणातुंगा उस वक्त देश के सेलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे. उनको सोमवार को गिरफ्तार किया गया लेकिन बेल पर छोड़ दिया गया. मजिस्ट्रेट ने धम्मिका के यात्रा करने पर बैन लगा दिया है. उनके पास अमेरिका और श्रीलंका दोनों की नागरिकता है. इस केस में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

1996 में जिताया था वर्ल्ड कप

62 साल के अर्जुना राणातुंगा बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, जिनकी कप्तानी में साल 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. राणातुंगा भाइयों के खिलाफ मामला राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार की तरफ से की जा रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है. दिसानायके पिछले साल बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से निपटने के वादे के साथ सत्ता में आए थे.

राणातुंगा भाइयों में से एक और प्रसन्ना, जो पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, को पिछले महीने एक इंश्योरेंस फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था. वह मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन उन्हें जून 2022 में एक बिजनेसमैन से पैसे वसूलने के आरोप में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. उन्हें दो साल की सस्पेंडेड जेल की सजा मिली है.