/VIDEO: मौत को छूकर लौटा विमान! बीच हवा में श्रीलंकन एयरलाइंस के प्लेन पर गिरी बिजली, 200 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें

कल्पना करें कि आप प्लेन में उड़ रहे हों और अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आपके प्लेन पर बिजली गिर पड़े तो क्या होगा? ये सोचना ही अपने आप में इतना खतरनाक है जैसे मौत के मुंह में चले जाना. लेकिन ऐसा हादसा शुक्रवार (12 जून) को श्रीलंका में तब हुआ जब एक विमान को ऐसे भयावाह मंजर का सामना करना पड़ गया. इस विमान ने शुक्रवार की सुबह कोलंबो से सिडनी के लिए उड़ान भरी थी. तभी अचानक मौसम खराब हुआ और विमान आसमानी बिजली की चपेट में आ गया. इस विमान में 200 से भी ज्यादा यात्री सवार थे.
हादसा तो ऐसा था कि शायद ही किसी की जान इसमें बच पाती लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि विमान में सवार सभी यात्री एकदम सुरक्षित रहे और विमान रास्ते से ही वापस कोलंबो लौट आया. इस घटना को लेकर विमान में सवार यात्रियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और कुछ समय के लिए इंजन की ओर से चिंगारियां तथा हल्की लपटें दिखाई दीं. ऐसे में विमान में सवार यात्री सहित क्रू मेंबर भी घबरा गए. हालांकि, क्रू मेंबर्स ने सूजबूझ का परिचय देते हुए इस खतरनाक स्थिति को बहुत ही तेजी से नियंत्रित कर लिया और विमान को सुरक्षित वापस कोलंबो ले आया.
A SriLankan Airlines flight with 223 people onboard turned back to Colombo after lightning struck and damaged its left engine shortly after takeoff.
The plane landed safely. Flight UL 606 to Sydney never made it out of Sri Lankan airspace.
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— Arun Sagar (@saga_r02) June 13, 2026
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विमान कोलंबो से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए रवाना हुआ था. उड़ान के दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और इसी दौरान विमान पर बिजली गिरने की घटना हुई. यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए चिंता का माहौल बन गया, लेकिन पायलट और केबिन क्रू लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में विमान के उड़ान भरने के दौरान इंजन के पास चिंगारियां दिखाई देती हैं.
सांसें थम जाने वाले इस मंजर के बाद क्रू मेंबर्स ने सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान में सवार वापस कोलंबो हवाई अड्डे पर उतारा. वीडियो के सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई. यात्रियों को संबोधित करते हुए पायलट ने बताया कि विमान बिजली की चपेट में आया था, जिससे इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा. सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उड़ान को आगे बढ़ाने के बजाय वापस लौटने का फैसला लिया गया.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने एयरलाइन सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार रात 12:05 बजे कोलंबो से रवाना हुआ था. विमान में 207 यात्री और 16 चालक दल के सदस्य, यानी कुल 223 लोग सवार थे. एयरलाइन के अनुसार, प्रतिकूल मौसम के बीच एक परिचालन संबंधी घटना (Operational Incident) सामने आने के बाद विमान को वापस बुलाया गया. इसके बाद विमान ने बंदरानायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (BIA) पर सुरक्षित लैंडिंग की.
फिलहाल किसी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है. विमान की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि घटना के कारणों और संभावित नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा सके. तथ्य जांच: यह रिपोर्ट श्रीलंकन एयरलाइंस, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा प्रकाशित जानकारी पर आधारित है. एयरलाइन ने पुष्टि की है कि विमान सुरक्षित रूप से कोलंबो लौट आया और सभी यात्री सुरक्षित हैं.