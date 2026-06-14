Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /VIDEO: मौत को छूकर लौटा विमान! बीच हवा में श्रीलंकन एयरलाइंस के प्लेन पर गिरी बिजली, 200 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें

VIDEO: मौत को छूकर लौटा विमान! बीच हवा में श्रीलंकन एयरलाइंस के प्लेन पर गिरी बिजली, 200 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें

श्रीलंकन एयरलाइंस की एक उड़ान बीच आसमान में बिजली गिरने की घटना का शिकार हो गई. विमान में सवार 200 से अधिक यात्रियों की सांसें थम गईं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानिए फिर क्या हुआ? पढ़ें इस पूरी घटना की रिपोर्ट

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 14, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:20 AM IST
VIDEO: मौत को छूकर लौटा विमान! बीच हवा में श्रीलंकन एयरलाइंस के प्लेन पर गिरी बिजली, 200 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें
Image Credit: Lightning-hits-Srilankan-Plane

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोवा से भी छोटा ये देश, रहते हैं 1.55 लाख लोग, आज पहली बार खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप
FIFA World Cup 20269 min ago
2
Solar Panels Rain Maker15 min ago
3
IND vs AFG16 min ago
4
Sunlight On Earth18 min ago
5
Sri Lanka22 min ago