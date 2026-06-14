/VIDEO: मौत को छूकर लौटा विमान! बीच हवा में श्रीलंकन एयरलाइंस के प्लेन पर गिरी बिजली, 200 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें

कल्पना करें कि आप प्लेन में उड़ रहे हों और अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आपके प्लेन पर बिजली गिर पड़े तो क्या होगा? ये सोचना ही अपने आप में इतना खतरनाक है जैसे मौत के मुंह में चले जाना. लेकिन ऐसा हादसा शुक्रवार (12 जून) को श्रीलंका में तब हुआ जब एक विमान को ऐसे भयावाह मंजर का सामना करना पड़ गया. इस विमान ने शुक्रवार की सुबह कोलंबो से सिडनी के लिए उड़ान भरी थी. तभी अचानक मौसम खराब हुआ और विमान आसमानी बिजली की चपेट में आ गया. इस विमान में 200 से भी ज्यादा यात्री सवार थे.



हादसा तो ऐसा था कि शायद ही किसी की जान इसमें बच पाती लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि विमान में सवार सभी यात्री एकदम सुरक्षित रहे और विमान रास्ते से ही वापस कोलंबो लौट आया. इस घटना को लेकर विमान में सवार यात्रियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और कुछ समय के लिए इंजन की ओर से चिंगारियां तथा हल्की लपटें दिखाई दीं. ऐसे में विमान में सवार यात्री सहित क्रू मेंबर भी घबरा गए. हालांकि, क्रू मेंबर्स ने सूजबूझ का परिचय देते हुए इस खतरनाक स्थिति को बहुत ही तेजी से नियंत्रित कर लिया और विमान को सुरक्षित वापस कोलंबो ले आया.