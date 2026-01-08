इंडिया ही है ‘एशिया का बॉस’, खून-खराबा और कट्टरता से बचना है तो भारत को लीडर मानना होगा, श्रीलंका के बड़े नेता का धमाकेदार बयान

श्रीलंकाई MP नमल राजपक्षे ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि साउथ एशिया इलाके में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की लीडरशिप ज़रूरी है. राजपक्षे ने कहा कि भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि हाल के ग्लोबल सुरक्षा घटनाक्रमों के बीच साउथ एशिया में मज़बूत क्षेत्रीय सहयोग की तुरंत ज़रूरत है.

राजपक्षे ने X पर पोस्ट किया, "हाल के ग्लोबल सिक्योरिटी डेवलपमेंट के बीच, साउथ एशिया में मज़बूत रीजनल कोऑपरेशन की बढ़ती और तुरंत ज़रूरत है, जिसमें इंडिया एक सेंट्रल रोल निभा सकता है. हाल के सालों में, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में पॉलिटिकल उथल-पुथल का दौर रहा है, जिसमें पब्लिक में अशांति और सरकार में बदलाव देखे गए हैं. कई बार, इन रुकावटों को एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने सपोर्ट और बढ़ावा दिया है.

नमल राजपक्षे ने मानी भारत की ताकत

राजपक्षे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "हाल के वैश्विक सुरक्षा विकास के बीच दक्षिण एशिया में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ती और तत्काल आवश्यकता है, जिसमें भारत केंद्रीय भूमिका निभा सकता है. हाल के वर्षों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है, जिसमें जन असंतोष और सरकारों में बदलाव देखे गए हैं. कई बार इन व्यवधानों को उग्रवादी तत्वों ने समर्थन और प्रोत्साहन दिया है."उन्होंने आगे कहा, "इन चुनौतियों से निपटने के लिए उग्रवाद का मुकाबला करने, राजनीतिक हिंसा को रोकने और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की जरूरत है. इसलिए दक्षिण एशिया को उभरते संकटों का सामना करने और साझा चुनौतियों का सामूहिक जवाब देने के लिए अधिक क्षेत्रीय एकजुटता की आवश्यकता है. इस संदर्भ में भारत की नेतृत्व भूमिका क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय है."

बांग्लादेश–नेपाल–श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल, चरमपंथियों की सक्रियता बढ़ी

राजपक्षे ने यह भी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल में आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता को पुनः स्थापित करने का उम्मीदपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे. उन्होंने लिखा, "विकास और स्थिरता पर केंद्रित समान लक्ष्यों के साथ पूरा दक्षिण एशिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डाल सकता है. इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक शांति और समन्वय के लिए क्षेत्रीय एकता आवश्यक है." नमल राजपक्षे ने लिखा कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में लगातार राजनीतिक अस्थिरता, जन-असंतोष और सरकारों में बदलाव देखने को मिले हैं. कई बार चरमपंथी तत्वों ने इन घटनाओं को हवा भी दी है.

उन्होंने कहा कि ऐसे हालात से निपटने के लिए चरमपंथ के खिलाफ संयुक्त कदम, राजनीतिक हिंसा पर रोक और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है.

राजपक्षे ने क्यों की भारत की तारीफ?

भारत ने कई मौके पर अपने आस-पास के देशों की खुलकर मदद की है. दिसंबर में आए चक्रवात दित्वाह के बाद भारत ने तुरंत मदद भेजी थी. जयशंकर ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात कर 450 मिलियन डॉलर (करीब 3800 करोड़ रुपये) का पुनर्निर्माण पैकेज घोषित किया. इसमें सड़क-रेल-पुल ठीक करना, घर बनाना, स्वास्थ्य-शिक्षा और कृषि क्षेत्र में मदद शामिल है. जयशंकर ने कहा, “चक्रवात के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारत पूरा साथ देगा. ये पैकेज दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक है.”