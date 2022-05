महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सुलगा श्रीलंका, पूरे देश में कर्फ्यू; हिंसा में सांसद की मौत

Sri Lanka Crisis latest Update: घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब हिंसा भड़कने लगी है. तनावपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे ने आग में घी का काम किया है. राजपक्षे के इस्तीफा देते ही समूचे देश में हिंसक झड़पें सामने आ रही हैं. झड़पों में सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की मौत तक हो गई. हिंसा का शिकार हुए कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

Effective immediately I have tendered my resignation as Prime Minister to the President.

අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිතුමා වෙත යොමු කළෙමි.

— Mahinda Rajapaksa (@PresRajapaksa) May 9, 2022