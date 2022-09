Canada Stabbing: कनाडा में दो समुदायों के बीच चाकूबाजी, 10 लोगों की मौत, 15 घायल

Stabbing Spree in Canada: गन कल्चर से निपटने के इंतजामों में लगे कनाडा में रविवार को एक बड़ी घटना हुई. यहां के सस्केचेवान प्रांत में दो समुदायों के बीच आपसी विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. पुलिस का कहना है कि, उन्होंने दो संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस सहायक आयुक्त रोंडा ब्लैकमोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरजेंसी कॉल मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी, तब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी थी. आरोपी फरार थे, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'जगह-जगह लगाए गए हमलावरों के पोस्टर'

पुलिस अधिकारी रोंडा ब्लैकमोर ने बताया कि कथित हमलावर एक वाहन में भाग गए. उनकी पहचान माइल्स और डेमियन सैंडरसन के रूप में हुई है. इनकी उम्र क्रमशः 30 और 31 वर्ष है. दोनों के बाल काले हैं और आंखें भूरी हैं. हमने जगह-जगह इनके पोस्टर भी लगवा दिए हैं ताकि ये जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हों. उन्होंने बताया कि 2,500 की आबादी वाले जेम्स स्मिथ क्री नेशन (जाति) ने लोकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जबकि सस्केचेवान प्रांत के कई निवासियों को जगह-जगह आश्रय देने का आग्रह किया गया है.

कनाडा के पीएम ने जताया दुख

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में इस घटना को "भयानक और हृदयविदारक" कहा. उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए निवासियों से अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. इस घटना से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी दुखी और डरे हुए हैं.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022