लंदन की ट्रेन में चाकूबाजी से डरे पैसेंजर, छुरा उठाकर ताबड़तोड़ घोंपता रहा; 11 जख्मी

London stabing case: लंदन जा रही एक ट्रेन में चाकूबाजी की खौफनाक वारदात का वीडियो सामने आया है. हमलावर ने चाकू से हमला करते हुए 11 लोगों को घायल कर दिया. इंग्लैंड की इस ट्रेन में हुई सामूहिक चाकूबाजी की घटना में एकमात्र संदिग्ध 32 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति था, वहीं इस मामले में गिरफ्तार एक अन्य व्यक्ति को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया. ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि चाकू से किया गया वह हमला, जिसमें 11 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, कोई आतंकवादी घटना नहीं थी. पहले गिरफ्तार किए गए 35 साल व्यक्ति को इस नतीज पर पहुंचने के बाद रिहा कर दिया गया कि वह हमले में शामिल नहीं था.

पुलिस ने सुलझाया केस

रविवार देर रात तक, 5 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. पुलिस ने बताया कि जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनमें ट्रेन चालक दल का एक सदस्य भी शामिल है, जिसने हमलावर को रोकने की कोशिश की थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

चाकूबाजी से डरे पैसेंजर

पुलिस ने बताया, 'जासूसों ने ट्रेन के CCTV कैमरे की जांच की जिसमें ये साफ हुआ कि रेल कर्मी की वीरता किसी से कम नहीं थीं और निस्संदेह उसने कई लोगों की जान बचाई.'

चाकूबाजी से पहले क्या हुआ था, यह पता लगाने की कोशिश जारी

एंटी टेरर ऑपरेशन पुलिस ने शनिवार को पूर्वी इंग्लैंड में एक ट्रेन में यात्रियों पर हुए सामूहिक चाकू हमले की शुरुआती जांच में मदद की थी, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि यह घटना आतंकवाद से जुड़ी थी. पुलिस ने कहा कि अब हमले से जुड़ी घटनाओं और संदिग्ध की पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश जारी है. घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया गया है.

उप मुख्य कांस्टेबल स्टुअर्ट कंडी ने एक बयान में कहा, हमारी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस घटना के सिलसिले में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं.'