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Hindi Newsदुनियाये एक्शन का टाइम है, हमारा साथ..., ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच सड़क पर दिखे नेतन्याहू, जंग के 23वें दिन क्या बोले?

'ये एक्शन का टाइम है, हमारा साथ...', ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच सड़क पर दिखे नेतन्याहू, जंग के 23वें दिन क्या बोले?

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी को ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका का साथ देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान अब आम लोगों को निशाना बना रहा है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:23 PM IST
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बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के प्रधानमंत्री; फोटो- एएनआई
बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के प्रधानमंत्री; फोटो- एएनआई

Israel Iran War Updates: ईरान के साथ इजरायल-अमेरिका के युद्ध का 23वां दिन है. अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में भारी तबाही मचाई है. इस युद्ध का प्रभाव अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है. ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहराने लगा है. इन सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया से अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की गई है. 

दरअसल, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से यह बातें, अराद में कही गईं. शनिवार को इजरायली शहर अराद को ईरान ने निशाना बनाया और कई मिसाइलों से हमला किया. इसके अगले दिन हमले वाली जगह का नेतन्याहू ने दौरा किया. नेतन्याहू की ओर से आरोप लगाया गया कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है. 

नेतन्याहू ने क्या कहा? 

ईरानी हमले में अराद में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे, पीएम नेतन्याहू की ओर से तेहरान को चेतावनी दी गई. नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान आम लोगों को निशाना बना रहा है. उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो पिछले 48 घंटों ने वह सबूत दे दिया है. पिछले 48 घंटों में ईरान ने आम नागरिक इलाके को निशाना बनाया. खुशकिस्मती से कोई मारा नहीं गया, लेकिन ऐसा किस्मत की वजह से हुआ, न कि उनके इरादे की वजह से. उनका इरादा आम नागरिकों की हत्या करना है.

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दुनिया के नेताओं से नेतन्याहू की अपील 

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दुनिया के नेताओं से अपील की गई कि वे ईरान के खिलाफ इजरायल-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हो जाएं. नेतन्याहू ने तेहरान के उस हमले का भी जिक्र किया, जिसमें डिएगो गार्सिया आइलैंड को निशाना बनाया गया.

'ईरान के पास यूरोप तक पहुंचने की क्षमता'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी. अब उनके पास यूरोप के अंदर तक पहुंचने की क्षमता है. उन्होंने ईरान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और कहा कि वे हर किसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं और एक समुद्री अंतरराष्ट्रीय मार्ग, ऊर्जा मार्ग को रोक पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं. (इनपुट- एएनआई)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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