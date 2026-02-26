बिकिनी वाली लड़कियों साथ स्टीफन हॉकिंग, वायरल हो रही तस्वीर; परिवार ने बताया 'लॉन्ग टर्म केयर टेकर'; क्या है एपस्टीन फाइल से कनेक्शन

Stephen Hawking Viral Photo: एपस्टीन मामले में दिवंगत भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का नाम सामने आ रहा है. अब उनकी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. बताया जा रहा है कि जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों से हाल ही में ये तस्वीर सामने आई है. फोटो में स्टीफन हॉकिंग दो बिकिनी पहनी महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं. हालांकि उनके परिवार का इस फोटो पर बयान आया है. उनके परिवार ने स्पष्ट किया है कि ये महिलाएं उनकी लॉन्ग टर्म केयर टेकर हैं. परिवार ने दुर्व्यवहार के किसी भी आरोपों को भ्रामक बताया है.

तस्वीर का एपस्टीन से कनेक्शन

एपस्टीन फाइल्स मामले में स्टीफन हॉकिंग का नाम बार-बार आ रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 250 से ज्यादा बार एपस्टीन फाइल्स में हॉकिंग का जिक्र है. ऐसे में ये तस्वीर को एपस्टीन फाइल्स से जोड़ा जा रहा है. हालांकि अब तक इस तस्वीर का एपस्टीन से सीधे कनेक्शन की पुष्टि नहीं की गई है. साथ ही ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये फोटो कब और कहां ली गई है. लेकिन उनके परिवार ने तस्वीर को लेकर ये स्पष्ट किया है कि फोटो में दिख रही महिलाएं उनकी लॉन्ग टर्म केयर टेकर हैं.

तस्वीर की सच्चाई

इस तस्वीर को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. हालांकि ये तस्वीर 2018 में काफी शेयर हुई थी और अब एपस्टीन फाइल्स के कारण इसकी चर्चा हो रही है. अनुमान के अनुसार ये तस्वीर एपस्टीन के "Paedo Island" की हो सकती है. ऐसा कहते हैं कि हॉकिंग को लिटिल सेंट जेम्स में देखा गया था, जिसे एपस्टीन के "Paedo Island" के रूप में भी जाना जाता है. ऐसे में इस फोटो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये "Paedo Island" को हो सकता है.

एपस्टीन और हॉकिंग का कनेक्शन

एपस्टीन और हॉकिंग को कनेक्शन को लेकर कहा जाता है 2006 में हॉकिंग एपस्टीन की एक फंडेड सम्मेलन में 21 वैज्ञानिकों के साथ यूएस वर्जिन आइलैंड्स गए थे. इस सम्मेलन की उनकी 2 तस्वीरें सामने आई थीं. एक तस्वीर में उन्हें बाकी लोगों के साथ बारबेक्यू में देखा गया था, वहीं दूसरी में वे पनडुब्बी के अंदर से समुद्र तल पर जा रहे थे. लेकिन इस तस्वीर को लेकर कोई जानकारी मौजूद नहीं है.

हॉकिंग पर लगे आरोप

एपस्टीन फाइल्स में बार-बार हॉकिंग का नाम उठ रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट की माने तो 250 से ज्यादा बार एपस्टीन फाइल्स में हॉकिंग का जिक्र है. साथ ही जनवरी में हुए खुलासों में हॉकिंग पर कई आरोप भी लगे. इसमें नाबालिगों के साथ अश्लीलता, 2011 में एपस्टीन के साथ 'All Male' क्लब जाने के आरोप भी शामिल हैं.