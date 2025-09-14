नेपाल में बगावत अभी बाकी है? पूर्व डिप्टी पीएम ने खुद को किया कानून के हवाले, वापस जेल जाने को बताया 'जन्मदिन का तोहफा'
नेपाल में बगावत अभी बाकी है? पूर्व डिप्टी पीएम ने खुद को किया कानून के हवाले, वापस जेल जाने को बताया 'जन्मदिन का तोहफा'

Nepal Political crisis: नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू ज्यादातर हिस्सों से हटा लिया गया है. लेकिन नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का विरोध शुरू हो गया है. विरोध करने वाले गैर-सांसद को प्रधानमंत्री बनाने और संसद भंग करने के फैसले से नाराज हैं. इस बीच नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रबी लामिछाने जेल चले गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:47 AM IST
नेपाल में बगावत अभी बाकी है? पूर्व डिप्टी पीएम ने खुद को किया कानून के हवाले, वापस जेल जाने को बताया 'जन्मदिन का तोहफा'

Nepal Political unrest: नेपाल के 8 राजनीतिक दलों ने संसद भंग करने का फैसला वापस लेने और तत्काल सत्र बुलाने की मांग की है. क्या सियासी दलों की नाराजगी एक और विद्रोह की वजह बनेगी या नेपाल अब बगावत से आगे बढ़ चुका है. दरअसल अंतरिम सरकार का विरोध करने वाली पार्टियां अपनी दलील में क्या कह रही हैं, इससे इतर नवनियुक्त PM सुशीला कार्की Gen Z का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं.

सुशीला कार्की शनिवार को आंदोलन के दौरान घायल लोगों से मिलने के लिए काठमांडू के अस्पताल पहुंचीं. यहां उन्होंने युवाओं के जख़्म पर मरहम लगाया. नेपाल के Gen Z आंदोलन में करीब 1500 लोग घायल हैं जिनमें से कई की हालत गंभीर है. बीती रात 9.30 बजे के करीब उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके क़रीब 15 घंटे बाद ही उन्होंने काठमांडू के अस्पतालों का दौरा शुरू कर दिया. ओली सरकार की बर्बरता से नाराज युवाओं को संदेश देने के लिए ये जरूरी कदम था. अब एक बार फिर नेपाल की राजनीति में सुशीला कार्की के विरोध की तरफ़ आते हैं.

- अंतरिम सरकार का विरोध करने में सबसे आगे है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML. ख़ुद ओली तो सामने नहीं आए हैं लेकिन उनकी पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने सुशीला कार्की की नियुक्ति को विडंबना बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध करने की अपील की है.

- नेपाली कांग्रेस ने सुशीला कार्की की नियुक्ति का तो विरोध नहीं किया है लेकिन वो संसद को भंग करने के फैसले के खिलाफ हैं. नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि संसद भंग करने के निर्णय ने देश की लोकतांत्रिक उपलब्धियों को खतरे में डाल दिया है. 

- पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी CPN (माओवादी) ने भी संसद भंग करने के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है.

- नेपाल की बार एसोसिएशन भी संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ़ है. बार एसोसिएशन ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति को भी असंवैधानिक बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी कानूनी विकल्पों का पता लगाएगी.

जो पार्टियां सुशीला कार्की की नियुक्ति और संसद भंग करने के फैसले का विरोध कर रही हैं, उनमें से 3 पार्टियां यानी नेपाली कांग्रेस, ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी की नेपाल में अच्छी पैठ रही है. संसद भंग होने से पहले नेपाल में इनके सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा थी. ये जरूर है कि इनके खिलाफ फिलहाल नेपाली युवा गुस्से में हैं लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि इनका समर्थन पूरी तरह खत्म हो गया है.

लेकिन इन पार्टियों के विरोध के बावजूद सुशीला कार्की के लिए अच्छी बात ये है कि Gen Z का एक बड़ा हिस्सा अंतरिम सरकार बनने से ख़ुश हैं. ज़ी न्यूज़ ने काठमांडू के Gen Z से सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बात की तो सकारात्मक जवाब मिले. 

लेकिन Gen Z के भीतर भी सुशीला कार्की को लेकर विरोध की कमी नहीं है. 2 दिन पहले जब नए प्रधानमंत्री को लेकर सेना मुख्यालय में बैठक हो रही थी तो बाहर Gen Z के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी. इनकी लड़ाई का कारण था नए प्रधानमंत्री को लेकर टकराव. एक गुट जहां सुशीला कार्की का समर्थक था वहीं दूसरा गुट कुलमान घीसिंग को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा था. यानी Gen Z में नए प्रधानमंत्री को लेकर एक राय नहीं थी. 

GenZ का एक गुट काठमांडू मेयर बालेन शाह को नया प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता था. लेकिन वो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए. उन्होंने साफ किया कि वो चुनाव के जरिए ही देश का नेतृत्व स्वीकारेंगे. बालेन ने ही सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया. Gen Z से जुड़े एक और बड़े नेता 'हामी नेपाल' के सुदन गुरुंग ने भी अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने से इनकार किया तो सुशीला के नाम पर सहमति बनी. हालांकि शर्त ये भी थी कि किसी राजनीतिक दल का नेता सरकार का हिस्सा नहीं होगा.

इसी सहमति के तहत  रविवार को 2 और मंत्रियों की शपथ होगी. 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री की रेस में रहे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमान घीसिंग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील ओमप्रकाश अर्याल को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.

उधर सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद Gen Z अब ये उम्मीद कर रहा है कि अंतरिम सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी. कम समय में ऐसे क़दम उठाएगी कि नेपाल के युवाओं में एक उम्मीद जगे. Gen Z की प्रमुख मांगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सबसे ऊपर है. Gen Z का कहना है कि

- नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच हो और उन्हें सजा मिले.
- प्रदर्शन के दौरान छात्रों की हत्या की जांच कराई जाए और हिंसा के लिए जिम्मेदारी तय हो.
- 2 महीने में नया संविधान तैयार हो.
- PM के लिए 2 कार्यकाल की सीमा हो यानी कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही PM बन सके.
- प्रांतीय सरकारों को समाप्त किया जाए क्योंकि नेपाल छोटा देश है.
- साथ ही सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो.

इसके अलावा Gen Z का एक गुट नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहा है. उनका मानना है कि नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की बहाली होनी चाहिए. उधर प्रधानमंत्री बनते ही सुशीला कार्की एक्शन में नज़र आ रही हैं. अंतरिम प्रधानमंत्री ने 2 आयोगों के गठन का निर्णय लिया है.

पहला न्यायिक आयोग होगा जो काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच करेगा.  दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग होगा जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा. 

ओली के खिलाफ एफआईआर

इसके अलावा आज पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई है. ओली के खिलाफ 8 सितंबर को पुलिस की बर्बरता के मामले में केस दर्ज किया गया है. सुशीला कार्की ने 5 मार्च तक आम चुनाव का एलान करके देश की जनता और लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश भी की है कि वो लंबे समय तक अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बने रहना चाहती हैं.

इन कदमों के सहारे सुशीला कार्की ने एक तरफ़ तो Gen Z की कई मांगों को पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के विरोध को बेमानी बताने की कोशिश भी की है. राजनीतिक पार्टियों की अपील पर अंतरिम सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सुशीला कार्की लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं. अगर सुशीला कार्की के फैसलों से भ्रष्टाचार और Nepotism पर चोट लगेगी तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ होंगे. फिर राजनीतिक पार्टियों की अपील को अनसुना कर दिया जाएगा. 

उधर नेपाल को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बोलते हुए कहा कि अगर छोटी-छोटी बातों को अनसुना किया जाएगा तो ये बड़ी समस्या में बदल सकती है. 

योगी आदित्यनाथ का ये सुझाव नेपाल की नई सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि नेपाल में हिंसक बगावत और तख्तापलट का एक दागदार इतिहास रहा है. और योगी के संदेश को अगर आप डिकोड करेंगे तो पता चलेगा कि वो, नेपाल की नई सरकार को शायद ये बताना चाहते हैं कि ओली सरकार ने जो गलतियां कीं. जिन जरूरी मुद्दों को अनसुना किया उन्हें नेपाल की आंतरिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दोहराना नहीं चाहिए.

पूर्व डिप्टी पीएम ने खुद को भेजा जेल!

कई महीनों से जेल में बंद रबि लामिछान ने शनिवार को चौंकाने वाला फैसला लेते हुए खुद को कानून के हवाले करते हुए जेल चले गए. वहीं दूसरी ओर नेपाल में राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक और ऐसा फैसला लिया है जो कानून का राज बहाल करने में मदद करेगा. ये ऐसा कदम है जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी. 

आज नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछान को फिर से जेल भेज दिया गया है. मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रवि लामिछान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नख्खू जेल पर हमला करके उन्हें छुड़ा लिया था. 

12000 कैदी अब भी फरार

माना जाता है कि रवि लामिछान के जेल से भागने के बाद ही पूरे देश में जेल को तोड़कर भागने की वारदात हुई थी. इस दौरान नेपाल से 13,500 कैदी जेल तोड़कर भाग गए थे और इनमें से करीब 12 हजार कैदी अभी भी फरार हैं. रवि लामिछान के वापस जेल जाने से फरार कैदियों को भी ये संदेश मिलेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. 

कौन हैं लामिछान?

रवि लामिछान नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख हैं और Gen Z आंदोलन में उनके कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. आंदोलन को रवि लामिछान का समर्थन था. जून 2022 में लामिछान ने मीडिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी. नेपाल में सरकार को हटाने वाले Gen Z आंदोलन की तरह रवि लामिछान ने भी भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही को मुद्दा बनाया था और नवंबर 2022 में अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटें मिली. इसके बाद वो नेपाल के उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बने. उधर अमेरिकी नागरिकता को लेकर लगे आरोपों के चलते जनवरी 2023 में नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली फिर ओली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में लामिछान को जेल भेज दिया. 

लेकिन रवि लामिछान और उनके समर्थकों ने हमेशा कहा कि उनको फंसाया गया है. यही वजह है कि Gen Z आंदोलन के दौरान समर्थकों ने उन्हें जेल से छुड़ा लिया. दोबारा जेल जाने के बाद रवि लामिछान ने भी उम्मीद जताई है कि अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा. 

नेपाल में डिस्कॉर्ड App 'मिनी संसद'!... सुशीला को PM बनाया

नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश का नतीजा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के रूप में निकला. इसकी वजह से Gen Z सड़कों पर उतरा. ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, साथ ही संसद, सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय को आग के हवाले कर दिया गया. नेपाल में वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था. 

लेकिन जिस सोशल मीडिया के एक बड़े हिस्से पर ओली सरकार ने पाबंदी लगाई, उसी सोशल मीडिया के सहारे ओली के इस्तीफ़े के बाद नेपाल में नई प्रधानमंत्री का चुनाव भी किया गया. उसी चुनाव के नतीजे के आधार पर सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. 

नेपाल के नए प्रधानमंत्री के चुनाव में जिस ऐप की सबसे बड़ी भूमिका की बात कही जा रही है, उसका नाम डिस्कॉर्ड है. भले ही डिस्कॉर्ड का शाब्दिक अर्थ मनमुटाव या कलह हो लेकिन इस ऐप ने नेपाल के Gen Z के बीच अनबन को मिटाने का काम किया. यही वजह है कि कुछ लोग डिस्कॉर्ड को अब नेपाल की संसद या मिनी संसद कह रहे हैं. उनकी दलील है कि ये ऐप संसद की तरह राजनीतिक फैसलों का केंद्र बन गया.

Gen Z के आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता न था. ऐसी स्थिति में जब देश का नेतृत्व सौंपने की बारी आई तो लोगों ने डिस्कॉर्ड ऐप के ज़रिए अपनी पसंद रखी और इसी नतीजे के आधार पर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं. के पी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाल के सेना मुख्यालय से आंदोलनकारियों तक संदेश भेजा गया कि वो अपनी बात सामने रखें. आगे Gen Z ने नए नेता चुनने का काम शुरू किया. उन्होंने इसके लिए भी डिस्कॉर्ड ऐप का सहारा लिया.

डिस्कॉर्ड की पोलिंग में सुशीला कार्की के साथ धरान के मेयर हरका सम्पांग, युवा नेता सागर ढकाल, यूट्यूबर रैंडम नेपाली और मशहूर वैज्ञानिक महाबीर पुन का भी नाम था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को डिस्कॉर्ड के सर्वर पर लगभग 7700 हज़ार वोट डाले गए. 50 % वोट पाने वाली सुशीला कार्की सबसे आगे रहीं. 

वोटिंग पर उठे सवाल

वोटिंग के बाद Gen Z ने सुशीला कार्की के नाम की सिफ़ारिश की और 2 दिन बाद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री भी बन गईं. दुनिया में पहली बार किसी देश की अंतरिम सरकार चुनने के लिए कोई सोशल मीडिया ऐप बड़ी भूमिका में रहा. हालांकि वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल भी उठे क्योंकि ये खुलासा भी हुआ है कि डिस्कॉर्ड पोल में जो वोटिंग कराई गई उसमें गैर-नेपाली भी वोट डाल सकते थे.

इसकी वजह से विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हो गई है. बाहरी लोगों के शामिल होने की बात सामने आने के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े हुए हैं. हो सकता है कि नेपाल से बाहर के लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया की इस कमजोरी का फायदा उठाया हो. नेपाल जैसे देश के लिए ये बड़ा खतरा है क्योंकि वो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. 

डिस्कॉर्ड को लेकर सवाल उठना अपनी जगह है लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ़ अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने तक ही नहीं थी बल्कि नेपाल के युवाओं को एकजुट करने में भी इसने अहम भूमिका निभाई. नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो गए, तो डिस्कॉर्ड चर्चा में आया. नेपाली युवाओं ने Youth Against Corruption के बैनर तले Gen Z को इकट्ठा करने के लिए डिस्कॉर्ड का सहारा लिया. नेपाल में प्रदर्शन के दौरान डिस्कॉर्ड के सहारे युवाओं को निर्देश दिए गए, प्रदर्शन के लिए बुलाया गया, इमरजेंसी में मदद की गई और ग्राउंड अपडेट लिया गया.

आरोप ये भी है कि डिस्कॉर्ड के जरिए ही मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ करने का संदेश गया. अगर ये कहा जाए कि नेपाल के Gen Z आंदोलन में डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में किया गया तो गलत नहीं होगा. इससे प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल बिठाने में मदद मिली.

- डिस्कॉर्ड एक मुफ़्त मैसेजिंग ऐप है जो टेक्स्ट, वॉयस और वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल होता है.
- 2015 में अमेरिका के जेसन सिट्रोन और स्टै निस्लाव विशनेव्स्की ने डिस्कॉर्ड को लॉन्च किया था.
- इसे मूल रूप से गेमर्स के लिए बनाया गया था ताकि वो गेम खेलते समय आपस में बात कर सकें.
- लेकिन अब इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में नॉन-गेमर्स भी करते हैं.
- आप यहां पर अपनी पसंद की कम्युनिटी खोज सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं.
- आप चाहें तो अपना भी एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जिससे दूसरे लोग जुड़ सकेंगे.
- फिलहाल डिस्कॉर्ड के 25 करोड़ से ज़्यादा यूजर दुनियाभर में हैं.

नेपाल में डिस्कॉर्ड ऐप पर पाबंदी न होने के चलते Gen Z ने इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी प्रदर्शन और नई सरकार चुनने दोनों में किया.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज़

Nepal UnrestNepal politics

